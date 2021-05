Facultade de Belas Artes

El Centro de estudos Fotográficos rememora su trayectoria editorial. En el sitio donde nació su colección contemporánea, el Centro presenta la intervención artística “Foi iso”, de Almudena Fernández Fariña.

Se exhibe en la Biblioteca.

Edificio administrativo de la Xunta

“Aquela nena de Sarria”. A exposición reúne unha ducia de paneis que explican a vida, dende os seus inicios no municipio lucense, e o vencello co galego da autora homenaxeada no Día das Letras Galegas.

Exponse na zona de acceso ao edificio.

Edificio Castelao

Exposición dedicada a Emilia Pardo Bazán. El Museo expone fondos artísticos, documentales, gráficos y bibliográficos, propiedad de la institución, vinculados a la autora.

En la sala dedicada a la Xeración Doente.

“Que tes no teu casilleiro?”. El alumnado del centro pontevedrés quiere visibilizar su propia obra a través de esta exposición que reúne trabajos de múltiples disciplinas y temáticas, desde la crisis ambiental hasta el mundo interior.

Se exhibe en las vitrinas del recibidor del centro.