Praza da Ferrería

Homenaxe a Xela Arias. Pontevedra homenaxea a Xela Arias cun gran evento poético-musical que terá lugar hoxe ás 19 horas na praza da Ferraría e no que se anunciará a banda gañadora do certame musical “X Xela” convocado pola Concellaría de Normalización Lingüística. O cartaz do evento está conformado, na parte poética, polas poetas Tamara Andrés, Miriam Ferradáns, Regina Touceda e Elvira Ribeiro, e na parte musical polas tres bandas finalistas do certame, Tíbet 1990, Nacho Mora e Río Verdugo. O acto estará presentado polas regueifeiras Alba María e Lupe Blanco e terá cabida limitada atendendo á situación sanitaria.

En caso de choiva o evento trasladarase ao Teatro Principal.

Pazo da Cultura

“Volverán os festivais?”. Es la cuestión que cerrará las jornadas técnicas de Cabos Soltos. Repensar el concepto de los grandes festivales de música será el tema que abordarán responsables del Primavera Sound, del WOS Festival y del Resurrection Fest, en una mesa redonda moderada por la periodista Teresa Cuíñas.

Los próximos días 19, 20 y 21.