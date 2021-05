Actos

Virtudes (e misterios).

Este es el título de la obra editada por Galaxia que hizo merecedor al escritor Xesús Fraga del Premio Blanco Amor 2019 y que motiva un encuentro con los lectores en el que el autor estará acompañado por la escritora Ana Cabaleiro.

Hoy a las 20 horas en la librería Paz. Se requiere inscripción previa en libreriapaz@gmail.com.

Cine e socialización en galego.

O Cineclube, en colaboración co programa Falamos, proxectará este mes tres filmes, cun faladoiro posterior, co obxecto de promover espazos de socialización en lingua galega relacionados co cinema.

Hoxe é a primeira sesión con “Dorothé na Vila” de Alejandro Gándara y Olaia Tubío Precisa inscripción previa en falamos@pontevedra-gal.

Vermú entre libros.

Este programa de la librería Paz continúa con la visita del poeta Antón Lopo, al que acompañará la escritora Anxos Sumai que conversarán sobre el poemario “Lampíricos”.

El viernes 15 a las 12.30 horas en la librería Paz. Se requiere inscripción previa en libreriapaz@gmail.com.

Recital de poesía.

Con motivo del Día das Letras Galegas, la asociación de artistas emergentes de Pontevedra, O Galpón Lab organiza un recital de poesía con micro abierto.

El lunes 17 a las 18.30 horas en su sede, en Doutor Loureiro Crespo 44. Entrada con donación voluntaria.

Las visiones artísticas de las generaciones.

La exposición “Sementes” reúne las obras de diez docentes de la Facultade de Belas Artes en un diálogo entre el profesorado más joven y el más veterano.

Se puede visitar hasta el viernes en la Fundación RAC de 16.30 a 20.30 horas.