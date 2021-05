Décimo aniversario de Augal, dedicado a la serie “Hierro”

La Máster Class Audiovisual Galego se celebrará este mes de mayo en Ciencias Sociais

El Máster Class Audiovisual Galego Augal, pensado para acercar al alumnado de la Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación la realidad del sector profesional, celebra su décimo aniversario. Lo hará con un monográfico sobre la serie “Hierro” y reunirá a responsables del guión, producción, edición y música de este trabajo que Portocabo realiza para Movistar + y el canal francés Arte, ganadora en 2019 del Ondas a la Mejor Serie Española. El programa formativo que patrocina la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) se desarrollará en varias sesiones, la primera de las cuales se celebrará hoy, inaugurando una entrega de Augal titulada “Deconstruindo Hierro”.

Actos y Exposiciones

Visiones artísticas de diferentes generaciones.

La exposición “Sementes” reúne las obras de diez docentes de la Facultade de Belas Artes en un diálogo entre el profesorado más joven y el más veterano.

Abierta al público hasta el próximo día 14 en la Fundación RAC de miércoles a viernes de 16.30 a 20.30 horas.

Virtudes (e misterios)”.

Es el título de la obra editada por Galaxia que hizo merecedor al escritor Xesús Fraga del Premio Blanco Amor 2019 y que motiva este encuentro con los lectores en el que el autor estará acompañado por la también escritora Ana Cabaleiro.

El próximo día 13 las 20 horas en la librería Paz. El aforo está limitado y se exige solicitud previa de asistencia en librariapaz@gmail.com.

“Vermú entre libros”.

Este programa de la librería Paz continúa con la visita del poeta Antón Lopo, al que acompañará la escritora Anxos Sumai, con la que conversará sobre el poemario “Lampíricos”, editado por la Fundación Uxío Novoneyra.

El próximo día 15 a las 12.30 horas. Se exige reserva previa de localidad en librariapaz@gmail.com.

“Que tes no teu casilleiro”.

El alumnado de la Facultade de Belas Artes busca visibilizar su propia obra a través de esta exposición que reúne trabajos de múltiples disciplinas y temáticas, desde la crisis ambiental hasta el mundo interior.

Se exhibe en las vitrinas del recibidor del centro.

Cine e socialización en galego

O Cineclube, en colaboración co programa Falamos, proxectará este mes tres filmes, cun faladoiro posterior, co obxecto de promover espazos de socialización en lingua galega relacionados específicamente co cinema.

A primeira sesión será o vindeiro día 13 con “Dorothé na Vila”, de Alejandro Gándara y Olaia Tubío. O programa é de balde pero precisa inscripción previa polos protocolos COVID en falamos@pontevedra-gal.