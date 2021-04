“Campo de sementes”

Esta exposición reúne las obras de diez docentes de la Facultade de Belas Artes en un diálogo entre el profesorado más joven y el más veterano

Puede visitarse hasta el 14 de mayo en la Fundación RAC de miércoles a viernes de 16.30 a 20.30 horas.

“Papiromates”

La relación entre matemáticas y papiroflexia es la protagonista de esta exposición que reúne piezas de valor casi escultórico a través de las cuales se invita a conocer las matemáticas desde una nueva perspectiva, conociendo conceptos como el “patrón de cicatrices” o el “origami modular”.

Abierta al público en el Café Moderno.

Novos Valores 2021

El Museo convoca la nueva edición del certamen de artes plásticas con las novedades incorporadas en la pasada edición, que incluyen la limitación de edad a los 35 años y un proceso de selección en cuatro fases. El certamen concederá cuatro becas de 7.500 euros cada una para ampliación de estudios y proyectos artísticos de los autores.

El plazo de presentación de obras, que deberán ser originales e inéditas, se prolongará hasta el próximo día 30 en sede.depo.gal.

Literatura infantil

La Biblioteca Pública Antonio Odriozola festeja este mes el Día Internacional del Libro Infantil con una exposición en la que reúne libros infantiles de autores galardonados con el premio Hans Christian Andersen. Las obras pueden llevarse en préstamo.

En la Sala Infantil de la Biblioteca Antonio Odriozola (primera planta) hasta el próximo día 30.

Programa Apego

As 342 familias de Pontevedra inscritas no programa Apego son os destinatarios de estas actividades pensadas para ofertar actividades educativas e de lecer aos pais de nenos ata 6 anos o que están agardando un novo rapaz, para fomentar e mellorar a transmisión do galego como lingua inicial.

As familias que desexen participar poden solicitar unha cita no web www.apego.gal.