El fin de semana llega cargado de espectáculos para todos los públicos en Vigo. Varios de ellos dentro de la programación de abril de VigoCultura 2021 y también de la Sala Ártika, entre otros. Habrá conciertos, monólogos, teatro para adultos e infantil o cuentacuentos.

A continuación podrás ver toda la oferta de espectáculos que se celebrarán durante el fin de semana del 16, 17 y 19 de abril. Precios, horarios, días y vídeos de cada una de las obras de teatro y otros eventos culturales que hay programados en Vigo.

O público será testemuño do proceso de aprendizaxe que emprende o protagonista da man do mestre da escola (unha figura que simboliza a liberdade que xera o coñecemento da realidade e o respecto cara o próximo) e é testemuña tamén da traxedia que supuxo vivir con medo, do cru impacto que xera o estalido dunha guerra civil. A través da entrañable relación que manteñen o mestre, don Gregorio, e o neno, vaise descubrindo paulatinamente ante o espectador a beleza daquelas realidades cotiás que pasan inadvertidas (como o mundo dos insectos), facendo partícipe ao receptor da historia da fascinación infantil do protagonista ante o descoñecido e do sufrimento que provoca a represión das liberdades humanas.

¿Cuándo?: viernes 16 y sábado 17 de abril de 2021

viernes 16 y sábado 17 de abril de 2021 ¿Dónde?: Auditorio Municipal del Concello de Vigo (Praza do Rei, 1)

Auditorio Municipal del Concello de Vigo (Praza do Rei, 1) Horario: 20.00 horas

20.00 horas Edad: Público adulto

Público adulto Idioma: Gallego

Gallego Duración: 70 minutos

70 minutos Precio: 8 euros (consulta dónde comprar las entradas en este enlace)

O pequeno Max pasa o día facendo trasnadas. A súa nai, cansa desta situación, decide castigalo. Enfadado, Max viaxará ao marabilloso mundo onde viven os monstros, no que vivirá aventuras extraordinarias até converterse en rei. Unha tarefa máis difícil do que el pensaba.

Unha peza inspirada no clásico da literatura infantil, considerado o álbum ilustrado perfecto, que mestura fantasía e realidade por igual, trazando un fiel retrato da infancia.

¿Cuándo?: domingo 18 de abril de 2021

domingo 18 de abril de 2021 ¿Dónde?: Auditorio Municipal del Concello de Vigo (Praza do Rei, 1)

Auditorio Municipal del Concello de Vigo (Praza do Rei, 1) Horario: 12.30 y 18.00 horas

12.30 y 18.00 horas Edad: + 4 años

+ 4 años Idioma: Gallego

Gallego Duración: 43 minutos

43 minutos Precio: 5 euros (consulta dónde comprar las entradas en este enlace)

As feroces acabamos o ano pasado e comezamos o 2021 traballando arreo na nosa seguinte peza. Desta vez mesturamos o... Posted by A feroz on Monday, January 4, 2021

Do pracer e da morte é, en esencia, retablo cun algo de bosquiano, unha viaxe con ecos da praga, unha parábola con tinturas bíblicas e unha fenda rabiosa na nosa existencia chea de angueiras. O espectáculo conforma unha radiografía con vocación universalizadora, da humanidade ante as dúas grandes ansias da súa existencia: a satisfacción das paixóns e a fraxilidade da vida.

Tomando como guía a estrutura do Xardín das Delicias de EL Bosco, inxertamos nel ao Boccaccio do Decamerón cos seus claroscuros da peste e o amor. Atravesamos afoutas entre o pracer, a desolación, o medo, a morte, a ausencia de certezas sólidas nun planeta que se acaba con outros seres igual de fráxiles e incompletos...

¿Cuándo?: Viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de abril de 2021

Viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de abril de 2021 ¿Dónde?: Sala Ártika (avenida de Beiramar, 113)

Sala Ártika (avenida de Beiramar, 113) Horario: 19.30 horas

19.30 horas Edad: + 10 años

+ 10 años Duración: 90 minutos

90 minutos Precio: Desde 10 euros (puedes comprar las entradas aquí)

In between es ese espacio entre los cánones del hombre e de la mujer, entre lo masculino y lo femenino, la definición del género no binario, la necesidad de entrar en una dinámica de género fluido que proteja a la persona como tal, más allá del sexo que pueda representar.

¿Cuándo?: Viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de abril de 2021

Viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de abril de 2021 ¿Dónde?: Teatro Ensalle (Chile, 15)

Teatro Ensalle (Chile, 15) Horario: 20.00 horas

20.00 horas Precio: 10 euros (puedes comprar las entradas a través de este enlace)

¡¡¡¡En la Catedral de Santiago andan con un problema bien gordo!!! ¡¡¡Se rompió la cuerda del botafumeiro!!! La osa Marosa y la topita Mariña harán el Camino a Compostela para arreglar ese lío...

¿Cuándo?: Sábado 17 de abril

Sábado 17 de abril ¿Dónde?: Biblioteca Pública Juan Compañel de Vigo (Joaquín Yáñez, 6)

Biblioteca Pública Juan Compañel de Vigo (Joaquín Yáñez, 6) Horario: 12.00 horas

12.00 horas Duración: 45 minutos

45 minutos Edad: + 4 años

+ 4 años Precio: Gratis (Inscripción previa en la biblioteca o en el teléfono 886 120 445)

El Museo do Mar acoge este sábado 17 de abril el primer concierto de la gira de presentación del proyecto “Treides Comigo” de Xoán Curiel y su banda. Trabajo que pone en valor las cantigas medievales gallegas con un matiz contemporáneo, realizado al amparo del Fondo de Proyectos Culturales Xacobeo 2021

¿Cuándo?: Sábado 17 de abril

Sábado 17 de abril ¿Dónde?: 2º edificio del Museo del Mar de Galicia (Avda. Atlántida, 160, 36208. Vigo)

2º edificio del Museo del Mar de Galicia (Avda. Atlántida, 160, 36208. Vigo) Horario: 12.30 horas

12.30 horas Duración: 45 minutos

45 minutos Precio: Gratis con reserva previa

Gratis con reserva previa ¿Cómo reservar?: Enviando un mail a info.museodomar@xunta.es, en el que deberán indicar:

Enviando un mail a info.museodomar@xunta.es, en el que deberán indicar: Nombre y apellidos de la persona que hace la reserva:

N.º de teléfono:

Nº de entradas que reserva (máximo 3):

Nombre de las personas acompañantes:

*Necesitan la confirmación del museo para poder entrar al concierto. El museo enviará esta confirmación unos días antes del concierto

La actriz y monóloguista Marta Doviro , conocida por programas o series de televisión como Malo Será o Pazo de Familia entre otras , llega a la sala MAHOU de Vigo con su show de comedia " Memorias Dunha Rapasa da Costa ".