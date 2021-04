El fin de semana llega cargado de espectáculos para todos los públicos dentro de la programación de abril de VigoCultura 2021 y también de la Sala Ártika, entre otros. Literalmente, Vigo lo dará todo, podrá reírse (y probablemente también llorar) con una comedia sobre la vejez y la soledad o disfrutar de un maravilloso espectáculo de circo.

A continuación podrás ver toda la oferta de espectáculos que se celebrarán durante el fin de semana del 9, 10 y 11 de abril. Precios, horarios, días y vídeos de cada una de las obras de teatro que se representarán en la ciudad.

SÓS é unha reflexión, por veces cómica e por veces máis dramática, sobre a vellez, sobre a convivencia, e sobre a soidade que sofren moitas persoas maiores nos seus últimos anos de vida.

SÓS conta a historia de Fermín e Marcelino, dous homes octoxenarios que se ven obrigados polas circunstancias a compartir piso.

Os dous anciáns non se coñecen previamente, os dous teñen un carácter totalmente diferente, levaron vidas diferentes e teñen costumes e hábitos absolutamente diferentes, polo que a súa convivencia non vai ser fácil, aínda que non lles vai quedar máis remedio que aprender a tolerarse, porque a pesar de que hai moitas cousas que os separan, teñen algo moi importante que os une: os dous están sós e necesítanse mutuamente para saír adiante.

¿Cuándo?: viernes 9 y sábado 10 de abril de 2021

viernes 9 y sábado 10 de abril de 2021 ¿Dónde?: Auditorio Municipal del Concello de Vigo (Praza do Rei, 1)

Auditorio Municipal del Concello de Vigo (Praza do Rei, 1) Horario: 20.00 horas ( el horario puede variar en función de la vigencia del toque de queda ).

20.00 horas ( ). Edad: Público adulto

Público adulto Idioma: Gallego

Gallego Duración: 70 minutos

70 minutos Precio: 8 euros (consulta dónde comprar las entradas en este enlace)

No ano 1977, a NASA realiza un exercicio artístico de síntese e perdurablidade: enviar ao espazo un vinilo de ouro, e algúns materiais extra, que pretendían definir a humanidade no seu conxunto. Unha selección musical que poderiamos entender coma un “Grandes éxitos” dunha comunidade orgullosa, confeccionado para sobrevivir ao Planeta Terra. Corenta e dous anos máis tarde, Voadora, revisa eses materiais que contan moito máis sobre nos mesmos do que a axencia espacial nunca poido imaxinar.

“Hemos venido a darlo todo” parte dos samplers sonoros daquelas músicas para mesturalos en directo co fin de ofrecer unha experiencia escénica que trata sobre as sutís diferencias entre un acontecemento, un acto e unha epifanía.

¿Cuándo?: Viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de abril de 2021

Viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de abril de 2021 ¿Dónde?: Sala Ártika (avenida de Beiramar, 113)

Sala Ártika (avenida de Beiramar, 113) Horario: 20.00 horas

20.00 horas Edad: + 16 años

+ 16 años Duración: 70 minutos

70 minutos Precio: Desde 10 euros (puedes comprar las entradas aquí)

A historia desenvólvese en torno á simplicidade, ao esencial, como moitas veces as persoas esforzámonos por facer as cousas o mellor posible, da mellor maneira, confundindo isto coa complexidade do que estás a realizar, cando sen dúbida a maioría das veces a mellor decisión tamén é a decisión máis simple.

Estes conceptos aplicados a todos os aspectos do espectáculo, desde o movemento, a coreografía ou a técnica de circo, como sempre intentando conseguir facer o máis complexo para chegar á conclusión de que a primeira impresión era a máis axeitada.

¿Cuándo?: domingo 11 de abril de 2021

domingo 11 de abril de 2021 ¿Dónde?: Auditorio Municipal del Concello de Vigo (Praza do Rei, 1)

Auditorio Municipal del Concello de Vigo (Praza do Rei, 1) Horario: 12.30 y 18.00 horas ( el horario puede variar en función de la vigencia del toque de queda ).

12.30 y 18.00 horas ( ). Edad: + 3 años

+ 3 años Idioma: Castellano

Castellano Duración: 50 minutos

50 minutos Precio: 5 euros (consulta dónde comprar las entradas en este enlace)

Siempre hubo cuentos de duendes, esos traviesos que casi no se dejan ver, pero que se hacen notar. Si, se meten en casa, en la escuela o en la biblioteca pueden aparecer cosas rotas o cambiadas de sitio o que te persigan, ya que a los duendes les divierte mucho hacer jugadas. Quieres saber más? Cuentacuentos con Ana Carreira

¿Cuándo?: Sábado 10 de abril de 2021

Sábado 10 de abril de 2021 ¿Dónde?: Biblioteca Pública Juan Compañel de Vigo (Joaquín Yáñez, 6)

Biblioteca Pública Juan Compañel de Vigo (Joaquín Yáñez, 6) Horario: 12.00 horas

12.00 horas Edad: + 4 años

+ 4 años Duración: 45 minutos

45 minutos Precio: Gratis (Inscripción previa en la biblioteca o en el teléfono 886 120 445)

A hora dos contos é un proxecto de animación á lectura no que diferentes artistas coas súas maletas cargadas de historias, co fin de fomentar entre o público máis pequeno o gusto polos libros e a lectura.