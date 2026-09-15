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Dónde ver las series ganadoras de los Premios Emmy

Los galardonados en los Premios Emmy 2026, que incluyen categorías de drama, comedia y miniserie, ya están al alcance de los espectadores españoles en las plataformas de contenidos digitales

El protagonista de 'Widow’s Bay' es Matthew Rhys, que interpreta a Tom Loftis, el alcalde de la localidad. La serie es una comedia de terror creada por Katie Dippold y se estrenó en Apple TV+ el pasado abril.

El protagonista de 'Widow’s Bay' es Matthew Rhys, que interpreta a Tom Loftis, el alcalde de la localidad. La serie es una comedia de terror creada por Katie Dippold y se estrenó en Apple TV+ el pasado abril. / EPC

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El Periódico

Las series que han triunfado en los Premios Emmy 2026 se pueden ver en España a través de diferentes plataformas de streaming. Entre las grandes ganadoras están The Pitt, disponible en Max, que volvió a llevarse el premio a Mejor serie dramática; La maldición de Widow's Bay, en Apple TV+, que ganó el Emmy a Mejor comedia; y DTF St. Louis, también en Max, que consiguió el premio a Mejor miniserie.

Además, otras producciones premiadas están disponibles en plataformas como Netflix y Apple TV+. En Netflix se pueden encontrar series como The Beast in Me y Beef, mientras que Apple TV+ ofrece títulos premiados como Pluribus, The Studio y Severance. Por su parte, Hacks, otra de las series destacadas de los Emmy, se puede ver en Max.

A continuación, una lista de las 10 series principales, sus premios y dónde verlas.

The Pitt — Mejor serie dramática — HBO Max

La maldición de Widow’s Bay — Mejor serie de comedia — Apple TV+

DTF St. Louis — Mejor miniserie — HBO Max

Pluribus — Mejor actriz dramática para Rhea Seehorn — Apple TV+

Hacks — Mejor actriz de comedia para Jean Smart — HBO Max

The Beast in Me — Mejor actor en miniserie para Matthew Rhys — Netflix

Slow Horses — Mejor dirección en drama — Apple TV+

The Diplomat (La diplomática) — Mejor actriz secundaria en drama para Allison Janney — Netflix

Task — Mejor actor secundario en drama para Tom Pelphrey — HBO Max

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Fuente: El Periódico

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