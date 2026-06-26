Áurea Palacio de Sober, un pazo entre bosques y viñedos

Rodeado de bosques, viñedos y paisajes que invitan a la calma, el Áurea Palacio de Sober se alza como uno de los enclaves más especiales de la Ribeira Sacra. Este antiguo pazo gallego, convertido hoy en hotel, ofrece una experiencia donde historia, tradición y entorno natural se dan la mano.

La rehabilitación del edificio ha respetado la personalidad de la arquitectura señorial gallega, conservando sus robustos muros de piedra, sus elegantes espacios interiores y el carácter auténtico de un lugar marcado por siglos de historia. Todo ello enmarcado por el paisaje único de la Ribeira Sacra, que convierte cada estancia del hotel en una invitación al descanso y la desconexión.

Pazo de Sober / HOTUSA

Un palacio con historia

Reconocido como Bien de Interés Cultural, el palacio forma parte del valioso patrimonio arquitectónico de la comarca. A lo largo de los siglos ha sido testigo de la historia local y de la evolución de una tierra profundamente marcada por la viticultura y por la presencia de antiguos monasterios que poblaban la zona.

Esa herencia histórica se percibe en cada rincón del hotel. Las habitaciones conservan la personalidad del edificio original y la memoria histórica, ofreciendo una experiencia marcada por la tranquilidad, la autenticidad y la conexión con el paisaje. Los detalles arquitectónicos del edificio están presentes en todas sus estancias, creando así una atmósfera calmada que se abre al paisaje de la Ribeira Sacra, un territorio donde viñedos y bosques dan lugar a un escenario cambiante según la estación y la luz del día. Cada estancia revela muros de piedra centenarios, detalles cuidados al milímetro y panorámicas que invitan a perder la noción del tiempo, sumergidos en la niebla y el verde infinito.

Pazo de Sober / HOTUSA

Un entorno privilegiado

La ubicación del Áurea Palacio de Sober convierte al hotel en una puerta de entrada ideal a algunos de los rincones más espectaculares del interior gallego. La Ribeira Sacra, declarada Reserva de la Biosfera, es un territorio donde la naturaleza y la acción humana han convivido durante siglos dando forma a un paisaje único.

Desde el hotel es posible recorrer senderos entre bosques autóctonos, visitar bodegas que elaboran vinos con denominación de origen Ribeira Sacra o descubrir los impresionantes miradores que se asoman a los cañones del río Sil. También ofrece visitar monasterios históricos y pequeñas aldeas que conservan intacto el carácter rural gallego.

Se trata de un destino que invita a viajar sin prisas, disfrutando de cada recorrido y de cada paisaje, lejos del turismo masificado y cerca de la autenticidad.

Pazo de Sober / HOTUSA

Entre calma y sabores auténticos

Bienestar y gastronomía se unen en el Áurea Palacio de Sober, donde la estancia se convierte en un refugio de calma. Su íntimo spa, concebido como un lugar para el descanso físico y mental, ofrece piscina climatizada, circuito termal y tratamientos que combinan técnicas tradicionales con ingredientes locales; la combinación perfecta para disfrutar de un momento de desconexión absoluta tras una jornada de exploración de la Ribeira Sacra. En el exterior, los jardines, las fuentes históricas y la piscina rodeada de vegetación crean escenarios pensados para disfrutar del silencio, el descanso y la contemplación de la naturaleza.

La propuesta gastronómica del hotel, centrada en la cocina gallega y el respeto por el producto y las recetas tradicionales, protagoniza una oferta que pone en valor la riqueza culinaria del territorio. Se acompaña de vinos de la denominación de origen Ribeira Sacra, debido a la tradición vitivinícola con siglos de historia y que hoy se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la comarca.

De este modo, gastronomía y bienestar se integran en la experiencia como dos elementos indispensables de la oferta del hotel.

Pazo de Sober / HOTUSA

Colección de hoteles

El Áurea Palacio de Sober forma parte de la colección Áurea Hotels, la oferta de hoteles de autor de Eurostars Hotel Company. Una selección de establecimientos que se emplazan en edificios donde el legado, la cultura y la historia se combinan. Cada hotel es un refugio patrimonial desde el que explorar los destinos en los que se ubican.

En Sober, este pazo histórico transforma su historia en modernidad e invita a descubrir la Ribeira Sacra, disfrutar de la naturaleza y vivir la esencia de la Galicia más auténtica.