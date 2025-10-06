National Geographic señala al pueblo de Galicia con la decoración de Navidad más sostenible de España

A falta de dos meses para la llegada de la Navidad, muchos municipios comienza a realizar las primeras instalaciones de su decoración. Aunque ninguna localidad empieza tan pronto como Vigo, la revista National Geographic ha destacado un pueblo gallego por tener la decoración navideña más sostenible de España.

En los últimos años, cada vez más ciudades y pueblos apuestan por opciones como los leds o materiales reciclados para engalanar sus calles durante distintos festejos. Además del menor impacto medioambiental, utilizar este tipo de materiales también puede ayudar a reducir el gasto energético que implican estos despliegues.

El pueblo de Allariz, en Ourense, ha llamado la atención de la revista de viajes por su decoración «única, mágica y, sobre todo, sostenible».

Allariz, una navidad ecológica

Esta localidad de 6.400 vecinos no realiza un despliegue excesivo de luces ni estructuras decorativas, aquí se apuesta por la «Navidad sostenible». La creatividad es el principal motor de esta decoración, elaborada con materiales como la madera, la lana, el algodón y otros materiales reciclados.

«La iluminación no es un elemento clave, sino un apoyo a sus decoraciones artesanales que van variando cada temporada. Aunque cada año se adquiere algún elemento lumínico nuevo el gasto es mínimo y, además, se compra en comercios locales», destaca National Geographic.

Vecinos y visitantes, disfrutando de la decoración navideña de Allariz. / Alan Pérez

Esta iniciativa arrancó en 2017, cuando se decidió estrenar una tradición que implica al consistorio y a los vecinos, ya que muchos elementos están elaborados por trabajadores del concello y voluntarios del municipio. Además, cada año se prepara un nuevo recorrido con elementos diferentes: «En años anteriores han recreado desde casitas y una noria de tamaño reducido, hasta una estación de esquí y patinaje hecha con muñecos».

Como señala la publicación, el objetivo de este proyecto no es convertirlo en una atracción turística «sino que disfruten tanto sus vecinos, como aquellos que busquen algo auténtico en unas fechas en las que el consumismo está cada vez más presente». Dentro de su filosofía de aprovechamiento, muchos de los elementos de la decoración se rescatan de otros eventos como el Festival Internacional de Jardines, así como las decoraciones de años anteriores.

Qué ver en Allariz

Más allá de sus particulares navidades, Allariz es una villa repleta de edificios monumentales y grandes casas con un gran valor arquitectónico, lo que le valió el reconocimiento como Conjunto histórico-artístico a su casco antiguo.

Además, quienes viajen con niños no pueden dejar pasar la oportunidad de visitar el Museo del Juguete, un espacio situado en una casona señorial del siglo XVII que abrió en 1994, tras la donación por parte de un vecino de la localidad, Alberto Oro, de casi 600 juguetes de distintas épocas. A día de hoy, la colección cuenta con más de 1.500 piezas.