Miguel Lago buscará ao «Novo rei da comedia» no ‘prime time’ dos domingos na TVG

A Televisión de Galicia e CTV presentaron onte o programa «O novo rei da comedia», que chegará ao ‘prime time’ este vindeiro domingo, 9 de marzo, na canle autonómica. No acto participaron o director de Contidos da TVG, Fernando R. Ojea; o produtor executivo de CTV, Ghaleb Jaber Martínez; o presentador do concurso, o humorista Miguel Lago; os dez participantes do concurso, e tamén o xurado do mesmo, integrado polos actores Carlos Blanco e Patricia Vázquez e polo influencer Xurxo Carreño.