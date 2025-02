«Traes unha cantiga?» dirime en Padrón a segunda semifinal da música de taberna

A taberna A Cabana, no concello de Padrón, foi o espazo escollido para dirimir a segunda semifinal —do mesmo xeito que ocurreu coa primeira— do programa «Traes unha cantiga?», que mañán, domingo, emite a TVG a partires das 17.45 horas.

Participan neste espazo os cinco grupos gañadores á mellor cantiga interpretada:

Foles das Mariñas, grupo de acordeonistas e voces pertencentes á Asociación de Amigos do Acordeón de A Coruña, co obxectivo de potenciar o acordeón como instrumento tradicional. A cantiga que elixiron é «O San Benitiño», que foi popularizada pola Roda e A Charanga do Cuco de Velle incluíuna no seu disco «Na palleira (1980)».

Zoadeira, grupo de pandeireteiras de Ourense, vinculado á Asociación Música e Cultura de Galicia, coa cantiga «Ai, Maruxiña», moi popular nas tabernas galegas e que tamén está presente no repertorio de varios grupos, como Malvela ou Os Carunchos.

Fol do Raxal, do concello de Cervo, grupo de formación e repertorio tradicional, que interpretan a cantiga «O Roubador», moi cantada nas tabernas galegas e popularizada por grupos como Cantata Vernácula ou A Roda.

Vandevaranda, vinculado á Escola da Vaca de Ferrol, na que imparten un curso especifico de cantos de taberna. Interpretan a cantiga «Licor do negro café», composta polo grupo ourensán Lamatumbá, pero que xa está considerada un himno dos cantos de taberna.

Raigañas, grupo integrado na asociación cultural do mesmo nome que traballa na recuperación do legado das cantareiras, tocadoras, bailadoras e regueifeiras na comarca de Bergantiños. Interpretaran «Amoriños collín», peza recollida a cantareiros de etnia xitana polo antropólogo na zona de Ordes en 1965.

No programa número 25 de «Traes unha cantiga?» tamén lembrarase as cancións gañadoras como as máis populares, mediante fragmentos da súa actuación no programa, e mediante a macroenquisa realizada por Sondaxe unha delas saíra gañadora e participara na final. «A saia da Carolina», interpretada por Coitelo de pau, «O rodaballo» (Cuncas do Son), «Catro vellos mariñeiros» (Cordenaia), «Pousa, pousa» (Os Chiribicos) e «Camariñas» (Os Farrapos de Cesullas) serán lembradas coma as cantigas máis populares coas súas interpretacións no programa.