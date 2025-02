«Morra o conto» decide o monumento que mellor nos define como galegos

O espazo “Morra o conto” pon esta noite sobre a mesa un debate que nos persegue dende a época romana: que monumento nos define mellor como galegos, a Torre de Hércules, a carón do mar, que guía mariñeiros ata os seus fogares, ou a Muralla de Lugo, completamente integrada na vida da veciñanza e que protagoniza a mellor festa da cidade.

O terreo neutral escollido nesta ocasión será o Balneario de Guitirz, rodeados dunha fermosa paisaxe natural e dunhas augas termais que nos levan a relaxación, veremos se esto é suficiente para rebaixar a tensión do duelo dos nosos dous presentadores.

Durante o programa desta noite (TVG, 22.45 horas), Alba coñecerá aos veciños de Monte Alto, quenes coma Antonio lle contarán a historia da Torre e as suas historias e recordos en torno a mesma, disrutará da música dos Kilomberos e, como non, subirá ata o máis alto do monumento herculino con Tamara, mentras David, cos testimonios dos seus veciños, reafirmará a beleza e importancia da Muralla para Lugo, compartirá a paixón pola historia con Guido, visitará aos veciños que o viron medrar e como para comer Lugo… preparará unha receita con Héctor.

Entre comparsas e pandeiretas, a veciñanza terá que decir si morre o conto ou si o prolongamos outros tantos anso mais. Todo pode pasar.

«Morra o conto», dispoñible tamén en agalega.gal, é un programa de entretemento que enfronta de forma divertida dúas localidades de Galicia arredor dun tópico ou rivalidade que as define, como marisco ou cocido, banda ou orquestra, ou mesmo o eterno Celta-Dépor.

A través de reportaxes e entrevistas nunha gala en directo, os presentadores Alba Mancebo e David Vilares descobren historias entrañables, personaxes únicos e momentos de grande emoción, celebrando as diferenzas que enriquecen a identidade galega mentres o público decide se «morre o conto» ou non.