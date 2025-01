«Morra o conto» enfronta mar e río co debate «Ourense ou Vigo?»

O programa “Morra o conto” que emite esta noite a Televisión de Galicia, ás 22.45 horas, decide que cidade ofrece mellor calidade de vida: Vigo, coa súa identidade mariñeira e o dinamismo do seu porto, ou Ourense, coas súas augas termais e o encanto das súas pontes.

O escenario neutral será o Refuxio de Merza, no corazón da comarca do Deza, onde Alba Mancebo defenderá a identidade mariñeira de Vigo e David Vilares, pola contra, loitará a favor da conexión termal e fluvial da cidade das Burgas. E mentres, o público, entre risos e aplausos, será o encargado de decidir se morre ou non o conto.

Porto de Vigo

Durante o programa, Alba explorará os segredos do porto de Vigo, un dos máis importantes do mundo, e conversará con traballadores desta populosa urbe, que o coñecen de primeira man, como Uka, clasificadora de peixe desde os 17 anos. Ademais, non faltará no espazo da canle autonómica a música coa participación de Moncho e os cantos de taberna das As de Sabas.

Pola súa banda, David Vilares levará os espectadores ata as augas termais de Ourense, resaltando a súa importancia histórica e terapéutica. No programa coñeceremos un pouco máis de preto a Noelia Rey, ourensá e recoñecida presentadora, que revelará o orgullo de vivir nunha cidade bañada polos ríos.

Pique

O pique fraterno deste “Morra o conto” culminará esta noite nun divertido reto en que ambos presentadores terán que mergullarse nas augas frías do Atlántico e nas do Miño en pleno inverno.

“Morra o conto” é un programa da Televisión de Galicia que aposta ás claras polo entretemento e pola identidade galega, enfrontando localidades e conceptos clave con reportaxes, entrevistas e unha gala en directo chea de momentos inesquecibles.

Os fanáticos deste «Morra o conto» non deberían perderse a divertida entrega desta semana, que estará dispoñible tamén en agalega.gal.