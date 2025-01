El PortAmérica amplía su cartel y saca entradas desde el martes

El festival PortAmérica, del 3 al 5 de julio en Portas, anuncia su cartel por días y activa para este martes (13.00h., www.portamerica.es) la venta de entradas para cada jornada. A los artistas ya confirmados se suman ahora Barry B, Inazio, Galician Army, Taïn y Carla Lourdes. De esta forma, el 3 de julio, actúan Mikel Izal, Ca7riel & Paco Amoroso, La La Love You, Siloé, No Te Va Gustar, Recycled J, Veintiuno y Taïn; el 4, Emilia, Love of Lesbian, Iván Ferreiro, Alcalá Norte, Merino, Marisa Valle Roso, Inazio y Barry B; y, el 5, Melendi, Viva Suecia, Sidonie, Duncan Dhu, Travis Birds, Carlos Ares, Carla Lourdes y Galician Army.