“Se nos acusa a veces de ser un género elitista, pero nada más lejos de la realidad”

El IKFEM Festival Tui-Valença, único puente musical, cultural y creativo de Europa entre España y Portugal, celebrará el concierto extraordinario de su duodécima edición este viernes –20:00, hora local, en Valença, Cortinas de São Francisco– con la Orquesta Sinfónica de RTVE, una de las más distinguidas de Europa, y Marta Menezes, destacada pianista portuguesa, y con la dirección del segoviano José Luís López-Antón, considerado una de las más brillantes y carismáticas promesas de la nueva generación de directores de orquesta en España.

La cita, integrada dentro del programa de Mostra Espanha, servirá para conmemorar el 50 Aniversario de la Revolución de los Claveles con un programa ibérico que evocará la historia compartida y los procesos de transición para la democracia en Portugal y España.

–Se ponde de nuevo al frente de la Orquesta Sinfónica de RTVE para este evento extraordinario del IKFEM Festival Tui-Valença, ¿cómo lo afronta?

–Desde luego, con muchas ganas. Va a ser mi cuarta vez como director invitado junto a la Orquesta Sinfónica de RTVE y estoy muy ilusionado por varias cuestiones. La primera, por el programa, que está centrado en música de compositores portugueses y españoles dentro de esta efeméride histórica.

–El repertorio estará compuesto por cuatro obras: “Impresión Nocturna” de Andrés Gaos (1874-1959), para celebrar el 150 aniversario de su nacimiento; “Concertino para piano, cuerdas, metales y percusión”, de Fernando Lopes Graça (1906-1994), en el 30 aniversario de su muerte; “Sinfonía en Re” de Juan Crisóstomo de Arriaga (1806-1826) y “Concierto para cuerdas en Re M, op.17” de Joly Braga Santos (1924-1988), en el 100 aniversario de su nacimiento.

–Cuando RTVE contactó conmigo yo ya había investigado sobre la música de Joly Braga Santos e interpreté a este compositor en 2022 con ellos en un concierto en el año del quinto centenerio del viaje Magallanes-El Cano, donde tuvimos compositores de España, Portugal, Chile y Argentina. Gracias a esa experiencia previa pudimos diseñar este programa de concierto, que además incluye a Fernando Lopes Graça, compositor portugués que sufrió bastante represión a nivel político y algunas de sus piezas fueron censuradas. En este caso contaremos con la participación de la solista Marta Menezes, creo que formando un buen tándem hispano-luso. Después, tenemos también a Andrés Gaos, compositor gallego del que se cumple el 150 aniversario de su nacimiento, como un puente entre las dos culturas. Terminamos con Arriaga, el “Mozart español”, con esa “Sinfonía en Re”, que es muy conocida.

–En este caso, la música sirve para afianzar ese hermanamiento entre España y Portugal.

–Este festival es el claro ejemplo de esta convivencia entre dos países históricamente hermanados. Como bien dice la directora del festival, Andrea González, será un concierto “con los pies en Portugal y la vista puesta en España”. Y creo que es un bonito símbolo, muy poético, pero muy musical y muy artístico de lo que es este festival. También lo hemos querido plasmar en un programa quizá atípico para una orquesta española, pero es una manera de descubrir, o de redescubrir, compositores a los que quizá fuera de este proyecto tan específico no se les presta tanta atención dentro de una temporada regular. En este caso, es un motivo extra para que ese hermanamiento cristalice en una música maravillosa que se escuche por primera vez en muchos de los casos.

–Bienvenidas sean siempre propuestas como esta del IKFEM.

–Desde luego. Se trata de un festival multidisciplinar, poliédrico, en el cual nosotros pondremos la guinda al pastel en este concierto fuera de programa, por así decirlo, que esperemos que haga las delicias de todos los asistentes. Además, cualquier gallego debería conocer la obra de Andrés Gaos y hago aquí este llamamiento colectivo a que escuchen esta “Impresión Nocturna”, una verdadera joya descriptiva de la música de su tierra.

–Hablando de fusión de estilos, ha sido galardonado con un “Disco de Oro” por la grabación del doble CD/DVD “Diabulus in Opera”, distribuido por Warner Music, junto a la banda Mägo de Oz y la Orquesta Sinfonietta de México.

–Este proyecto fue la experiencia más megalómana, desde el punto de vista de los asistentes, en la que yo he dirigido nunca. Había 20.000 personas en el Arena Ciudad de México que estaban escuchando un proyecto-fusión de una orquesta sinfónica con un grupo de rock que ahí tiene una trayectoria de muchísimos años. Además, cabe reseñar que ahí se produce un trasvase de público, porque fue mi primer concierto en México, en 2017, y luego he podido volver en otras ocasiones al país con diferentes orquestas, y ha habido mucha gente que ha venido a verme porque había descubierto el mundo orquestal y la música sinfónica gracias a ese concierto. Yo creo que los departamentos compartimentados en música no deberían estar tan así y no ser tan endogámicos dentro de un propio estilo. La música clásica puede combinar con el jazz, con el flamenco, con música tradicional gallega, con la gaita, o con cualquier tipo de género. La música del siglo XXI, y particularmente la música orquestal, debe potenciar este tipo de repertorios, colaboraciones, proyectos, que contribuyan a abrir las puertas también, porque somos un género que a veces se nos acusa de ser elitista, o de difícil acceso, y yo creo que nada más lejos de la realidad. Yo siempre digo que la música clásica gusta a todo el mundo y que quien dice que no le gusta es porque todavía no lo sabe y no ha ido a un concierto apropiado.

–Es imprescindible “derribar las barreras”, como apunta en sus conferencias “Contando la música”.

–De esta forma se consigue quitar ese miedo para que la gente disfrute de algo que es maravilloso. Tanto este proyecto de Mägo de Oz como este en el IKFEM esperemos que contribuyan a esto y que la gente disfrute de una joya como es la Orquesta Sinfónica RTVE.

–Es un director de orquesta muy joven.

–Creo que hay un cambio de paradigma en el modelo. Siempre, en el imaginario colectivo, estaba esa foto de director de orquesta de 70 o 80 años, de pelo cano, mayor, casi inaccesible. Pero ya el modelo cambia, por la propia sociedad. Yo, para ser director de orquesta, soy joven, tengo 34 años, y vivo la música clásica con la misma intensidad que un concierto de los Celtas Cortos. Desde luego, esto es algo que, con el cambio de los tiempos, con las redes sociales, esta cercanía se va haciendo cada vez más patente. Pero creo que es algo en lo que hay que seguir trabajando.

–¿Algún reto o sueño por cumplir?

–Yo creo que ser mejor músico cada día, seguir trabajando con ilusión. La receta es eso, nada concreto, y tener la oportunidad de seguir disfrutando con la música, tener buena salud para llevarlo a cabo y tener proyectos tan ilusionantes como éste.