A serie galego-portuguesa “Lume” atópase xa na recta final da súa rodaxe, que se vén levando a cabo desde finais de xullo en diferentes localizacións a ambas as beiras do Miño. O director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, acompañou o equipo durante a gravación no concello pontevedrés de Cuntis dalgunhas das últimas escena deste thriller, para o que a produtora galega Setemedia dispón dunha subvención de máis de 240.000 euros por parte da Xunta.

Esta contía está xa consignada na resolución de concesión provisional da convocatoria de axudas á produción e coprodución de proxectos audiovisuais galegos correspondente a 2024. Setemedia atópase na listaxe de empresas galegas beneficiarias con este proxecto de coprodución xunto á compañía portuguesa Coral Europa, para o que contan tamén coa participación da TVG, Creada por Irene Pin, quen asina o guión xunto a Sara Rodi, Lume desenvolverá duranteseis episodios a historia dunha investigación xornalística sobre incendios forestais, protagonizada por Cristina Castaño e o actor portugués Albano Jerónimo.