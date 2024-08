O thriller “As Neves”, da directora viguesa Sonia Méndez e a longametraxe “Justicia artificial”, do coruñés Simón Casal, veñen de ser seleccionadas polo Festival de Cine de San Sebastián para a sección Made in Spain, composta polos 21 mellores filmes do ano segundo a cita cultural.

Trátase dunha sección non competitiva que consiste en proxectar as películas no festival que este ano cumpre a edición número 72 e que se desenvolverá do 20 ao 28 de setembro en Donosti.

No caso de “As Neves”, este thriller enfocado dende a visión duns adolescentes nunha vila de montaña galega amosa como reaccionan ante a desaparición dunha das mozas do grupo de amigos. Foi estreado no pasado Festival de Málaga.

A súa directora, Sonia Méndez, explicou a FARO que estaba “moi contenta” pola selección para San Sebastián porque “esta recolle as mellores películas españolas do ano. Non é doado entrar aí e estamos moi contentas. É un peche formidable”.

Na plataforma HBO Max

En canto ao percorrido da película, sinalou que aínda están cos traballos para a distribución internacional polo que non poden concretar en que países se poderá ver nos vindeiros meses. No Estado español, confían “asomar a cabeza” nos premios e ademais se integrará no catálogo da plataforma HBO Max. “Mantívose sete semanas en salas de cinema, o que é moitísimo para un filme en galego”, resaltou a realizadora.

Pola súa parte, “Justicia artificial” vai ser estreada o vindeiro 13 de setembro nas salas comerciais españolas protagonizada por Tamar Novas e Verónica Echegui inda que tamén conta coa presenza de Alba Galocha. O filme fíxase nun referéndum á cidadanía sobre se quere a implantación dun sistema de intelixencia artificial que sustitúa as xuízas e xuíces do país.

Ademais destas dúas películas, a sección Made in Spain inclúe como o mellor do cinema español deste ano “Tiempo de silencio y destrucción”, de Joan López Lloret; “Mucha mierda”, de Alba Sotorra; “La abadesa”, de Antonio Chavarrías; “Norberto”, de Sonia Escolano y Belén López; “Reír, cantar, tal vez llorar”, de marc Ferrer; “Nina”, de Andrea Jaurrieta; “Segundo premio”, de Isaki Lacuesta e Pol Rodríguez.