Los fans de la mítica banda de pop británica Oasis podrían estar de enhorabuena. Los rumores sobre el reencuentro de los hermanos Liam y Noel Gallagher sobre los escenarios han ido en aumento este fin de semana tras la publicación de un vídeo en las redes sociales del grupo con una fecha y una hora: martes 27 de agosto a las 8.00 horas. Esta información, difundida también en las pantallas del último concierto de Liam Gallagher este domingo en el festival de Reading, ha abierto las puertas a un anuncio importante y ha alimentado las especulaciones sobre una posible gira el próximo verano, más de 15 años después de su separación.

Según el diario The Times, la banda está preparando conciertos en el Heaton Park de Manchester y en el estadio de Wembley, en Londres. En este último habrían reservado hasta diez noches, superando el récord de ocho conciertos en una misma gira registrado este verano por Taylor Swift en ese escenario. El mismo medio apunta a que podrían ser cabezas de cartel en festival de Glastonbury del próximo año, coincidiendo con el 30 aniversario del lanzamiento de su segundo álbum, (What’s the Story) Morning Glory.

Señales de mejoría

La relación entre los dos hermanos de Mánchester se rompió en 2009 durante una gira mundial. La banda canceló su concierto en el festival Rock en Seine de París después de que Liam rompiera una de las guitarras de Noel durante una discusión. Poco después, Noel anunció su salida del grupo: “La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero yo simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”, aseguró entonces el mayor de los dos hermanos. A partir de entonces y en los años siguientes, los dos intercambiaron mensajes despectivos y mostraron públicamente sus diferencias.

La relación, sin embargo, ha dado señales de mejoría en los últimos días. En su concierto en el festival de Reading este domingo, Liam (52 años) dedicó la canción Half the World Away a su hermano, al mismo tiempo que lanzaba pistas en su cuenta de la red X. “Nunca me ha gustado la palabra antiguo”, aseguró este domingo. Noel (57 años), por su parte, también ha lanzado inusuales muestras de admiración hacia su hermano pequeño. “Cuando yo cantaba una canción, sonaba bien. Cuando él la cantaba, sonaba genial”, aseguró en un vídeo conmemorativo por el 30 aniversario de su álbum debut Definitely Maybe, lanzado el pasado jueves.

Oasis fue protagonista de una de las actuaciones más recordadas en el Auditorio Municipal de Castrelos, con motivo de las fiestas de la ciudad de Vigo, el 25 de julio de 2002. Contratados por el Concello que encabezaba Lois Pérez Castrillo, los hermanos Gallagher abarrotaron el recinto y dieron un memorable concierto, con suspense hasta el último momento pues días antes habían cancelado el de Salamanca. Los músicos se dejaron ver en las horas previas por la playa de Samil.