Coas altas temperaturas do verán non hai nada para refrescarse como un baño, por iso “Nin o imaxinas” abordará no seu programa deste martes as 23.30 horas na TVG as opcións que máis prefiren as galegas e os galegos á hora de darse un mergullo: praias fluviais, parques acuáticos, piscina… hai opcións e sorpresas de todo tipo!

Saben vostedes que Galicia ten praia fluvial con bandeira azul? E saben que ten unha das mellores baiucas a pé de praia de toda España segundo a revista ‘Forbes’? O programa mesmo adentrarase no mundo do surf e preguntará se Galicia é un lugar ideal para practicar este deporte. Ademáis tamén acercarase a diferentes formas de ir de vacacións, coma ir en caravana ou o glamping, e a recunchos secretos e marabillosos da nosa comunidade. O programa, con motivo da bandeira azul da praia da Cova, praia fluvial paradisíaca que se atopa en plena Ribeira Sacra, faise a pregunta: praia ou río? Pode realmente unha praia fluvial superar a unha praia de mar? Os reporteiros Sheyla Bermúdez, Noelia García, Xulia Lomba, Noe Martínez e David Vilares buscarán as respostas a esta cuestión, e comprobarán se os galegos son máis de praia ou de río. Segundo a revista ‘Forbes’, na praia de Cabanas atópase unha das mellores baiucas a pé de praia de toda España, esa é a baiuca ‘Los Pinares’, rexentada pola familia de José Manuel, o seu dono, quen amosará con emoción e ilusión o seu día a día nunha baiuca moi particular. Recunchos fermosos O programa discurrirá por diferentes recunchos fermosos da nosa comunidade: os bancos coas mellores vistas, os mellores columpios… E como convidada de luxo, a creadora de contido Fanny Pena, de Engaliciamorate, amosará cinco illas secretas que aconsella a todo o mundo visitar. O programa “Nin o imaxinas”, realizado por Producciones Celta para Televisión de Galicia, é presentado por Alba Mancebo, xornalista amplamente coñecida entre o público galego. Este espazo da Televisión de Galicia aplica tecnoloxías como a realidade virtual para achegarlle ao espectador contidos que non se poderían mostrar doutro xeito.