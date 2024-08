“Me encantaría tocar en Castrelos”

La cover de Andrea Pousa de “Para tu amor” de Juanes ha tenido una gran repercusión y el propio cantante colombiano ha compartido en sus redes esta versión. “Aquí una bella versión en gallego de “Para tu amor” por Andrea Pousa”, publicaba el de Medellín. Todo un orgullo para la tomiñesa, conocida por fusionar música gallega con sonidos modernos, que inicia “un nuevo viaje artístico tras la colaboración con Juanes y su incursión en la escena musical estadounidense”.

Durante estos días, la artista carga pilas en casa para tras realizar una gira de medios en los últimos meses por Barcelona, Madrid, Valencia y Miami, además de Galicia, antes de regresar a EEUU, donde empezará a trabajar con un nuevo productor con el reto de crear un nuevo estilo con diferentes influencias musicales, que ella misma define como “un estilo propio y personal”.

–Su actuación en la gala de Fin de Año en BayFront Park, en Miami, ha dado importantes frutos...

–Un escenario como BayFront Park es un Castrelos multiplicado por diez. Obviamente, siempre es un foco muy importante, además de ser una ciudad como Miami, donde están la mayoría de productores musicales, cantantes... Estar en el foco siempre atrae cosas buenas y, en este caso, unos amigos de Juanes le pasaron información mía, no sé con qué motivo, y él se puso en contacto conmigo.

–¿Y cómo fue ese primer contacto?

–Fue muy amable. Me llamó y se presentó como “Juan Esteban Aristizábal, cantante colombiano...”, con ese toque de humildad que lo representa. Me dijo que iba a estar de gira por Europa y que le gustaría conocerme en persona. Y así fue, nos vimos en Madrid, antes de su concierto, en el camerino. Allí estaba, tocando su guitarra, calentando la voz... Fue muy amable y estuvimos hablando un rato. Él tenía que salir a tocar, pero después del concierto seguimos hablando, compartiendo ideas y experiencias musicales durante horas.

–¿Fue ahí donde nació “Para o teu amor”?

–A raíz de ahí entablamos una relación profesional. Cada semana hablamos sobre mi trabajo musical, yo le cuento mis novedades, le pido su opinión... Es una persona que me ha sorprendido para muy bien. Y sí, fue ahí en Madrid donde surgió la idea de “Para o teu amor”.

–¿Y cómo surge esa idea?

–Antes de conocerlo ya había hecho alguna cover de alguna otra canción suya. Yo quería, en este caso, hacer una cover especial, darle un toque distintivo. Por eso lo de adaptarla al gallego. Además, “Para tu amor” se adaptaba muy bien al gallego. Las dos cosas cuadraron y a él le pareció muy interesante mi propuesta, porque le daba ese toque diferenciador a su canción, al mismo tiempo que realzamos las culturas, mostramos respeto a la diversidad lingüística y a la promoción cultural que aquí tenemos.

–De hecho, Juanes compartió la versión en sus redes...

–Exacto. Y me felicitó, me dijo que había quedado hermosa, impresionante. Lo cierto es que ha gustado mucho, porque es una canción conocida por todos, pero al darle ese toque en gallego atraes a otro público, le das otro aire a la canción. La verdad es que gana por todos lados.

–Durante el verano, además de con “Para o teu amor”, ha estado muy activa.

–Sí. Estuve sacando nuevas canciones y, de hecho, en septiembre voy a sacar otra del proyecto que hice en Miami y cierro una etapa de experimentación. Estuve unos dos años probando cosas diferentes, influenciada por otros artistas, por otra tierra, y ahora es como que he encontrado mi lugar y cierro este capítulo de experimentación y quiero centrarme en un estilo más personal y más avanzado.

–¿Su idea es seguir en Miami?

–Todavía no lo sé. Puede que entre Miami y Los Ángeles. Depende del nuevo productor, del que no puedo decir todavía su nombre, pero es un productor bastante importante y va a depender de él y de su equipo.

–Otro nuevo paso adelante en su carrera.

–Sí. Es un paso más afianzado. Ahora estaba experimentando con ritmos un poco más latinos, como “Vitamina”, pero ahora ya cerré ese momento y quiero centrarme en lo que yo realmente quiero.

–¿Cómo es ese estilo que persigue?

–No le puedo poner nombre, pero tiene que ver un poquito más conmigo. Va seguir siendo pop, pero un poquito más melódico.

–Esta fase experimental le ha permitido también colaborar con grandes artistas. ¿Qué espera de esta nueva etapa?

–Este es un paso más allá y, obviamente, en el camino me voy encontrando con personas como Julio Iglesias Jr., que me ha invitado a cantar con él; a Amaury Gutiérrez, también con Montserrat M. Caballé... Soy muy diversa, pero ahora me quiero centrar en mi línea melódica.

–¿Algún reto especial con el que abre esta nueva etapa?

–Estar trabajando desde Estados Unidos ya es un sueño. Cierro los ojos y pienso en esa niña de Tomiño y me doy cuenta de que a veces no le damos importancia, o no le damos valor, a lo que vamos consiguiendo. Yo soy una persona que a veces me olvido un poco de disfrutar del camino, cosa que no quiero. Quiero disfrutar del camino, de todo el proceso, de las personas que voy conociendo, de este apoyo musical de Juanes, de este nuevo productor musical que está apareciendo que va a ser un antes y un después en mi carrera... Son cosas muy interesantes y no sé qué va a pasar mañana, pero quiero disfrutarlo hoy.

–Se centra en el presente.

–Sí. El presente es muy fructífero, puedo dedicarme a esto con toda la voluntad del mundo y con mi buen hacer y desde el corazón y soy una afortunada por ello, pero una afortunada que se lo ha ‘currado’. Nadie regala nada y estas cosas no aparecen porque sí. Es porque hay un esfuerzo y un sacrificio detrás. Estoy también muy agradecida con todas las personas que me están apoyando y que se están sumando en esta transformación.

–¿Cuesta hacerse un hueco en un mundo tan competitivo?

–Yo nunca he dejado de luchar. Llevo muchos años peleando y apostando, pero no me voy a rendir nunca. Desde los 8 años tuve claro que quería ser cantante y me he concienciado desde muy pequeña, siempre he cuidado mi voz y me he cuidado física y mentalmente para soportar esta carrera, que es tan difícil; como otras tantas, pero esta la verdad es que implica mucho a nivel mental, de estar constantemente evolucionando, creando cosas diferentes... Es una carrera de mucho fondo, de mucho vaivén, de sube y baja, y hay que estar muy bien amueblada psicológicamente.

–También le dará grandes satisfacciones...

–Luego, por ejemplo, cenas con Juanes en Madrid o te encuentras a Feid en un camerino, cosas así... Son cosas que te reconfortan, como el cariño del público.

–¿Cuánto tiempo más la tendremos por Galicia?

–Estoy disfrutando mucho; he estado en algunos festivales como el Port América o el Costa Feira y me voy en la segunda quincena de septiembre.

–¿Para cuándo un concierto aquí?

–Me encantaría actuar en Castrelos. Ya he actuado hace un montón de años en una gala, tendría yo unos 16 años, pero puedo decir que he actuado (risas). Pero me gustaría repetir experiencia con mi nuevo proyecto.

–¿Es pronto para hablar de gira?

–Ya llevo dos años sin girar por Galicia y estoy preparando con mi equipo una gira por aquí, de cara al año que viene. La gente me pregunta cuándo me podrá ver por aquí, pero no tengo todavía la agenda configurada. Pero volveré, lo prometo.