El Festival Costa Feira tendrá como invitados a Sidecars, que actuarán el 22 de agosto en una jornada compartida con Coque Malla. El grupo vuelve a los eventos multitudinarios después de su exitosa gira semi-acústica “MODO AVIÓN Teatro Tour”. Juancho, vocalista y guitarrista, habla sobre la actualidad de la formación.

¿Qué puede esperar el público de Costa Feira de Sidecars?

Sentimos que jugamos un poco en casa, porque con los años nos hemos ido adaptando a la gente galega y lo sentimos un poco como nuestra casa a estas alturas. Tenemos muchas ganas, vamos a hacer un repaso de las canciones que hemos ido escribiendo a lo largo de los años. No nos vamos a poner muy brasas con el último disco, porque ya hemos hecho las presentaciones oficiales. Habrá canciones de “Trece”, que es el último disco, pero haremos un repaso de toda la carrera.

¿Qué opinas del ecléctico cartel?

Bueno, me gusta. Estamos adaptándonos todos a los carteles eclécticos y cada vez me pillan menos por sorpresa. Quizás hace un par de años me sorprendía más, pero me parece que la música debería ser un lugar libre, limpio de fronteras. A cualquiera le pueden gustar diferentes estilos, teniendo unos gustos más eclécticos. Me parece bien que los festivales apuesten porque haya un poco para todos los gustos.

Una vez finalizada la gira por teatros, en un formato semi-acústico, ¿cómo valoras esos conciertos?

Ha sido una pasada, la verdad. Es un formato que nos gusta mucho y que reivindicamos. Son foros y lugares para ver y escuchar música, pero sobre todo para escuchar; porque es verdad que en los festivales, o en las salas, todos vamos a cantar y a bailar, y los teatros quizás son un poquito más aptos para escuchar. Es muy sano para un músico sentir que todo el trabajo que haces en el local, y el tiempo que dedicas a cada detallito, pueda ser apreciado en un espacio apropiado, ya que se arma un silencio muy emocionante. Ha sido una gira en la que ha estado prácticamente todo agotado y ha sido un éxito.

¿Prefieres un ambiente más íntimo o los eventos más multitudinarios?

Hay que saber ubicarse y sacar lo bueno de cada lugar, cada cosa tiene lo suyo. En estos eventos tan multitudinarios tienes la oportunidad de seguir ganando público, en el sentido de seguir convenciendo a gente que quizás no ha ido a verte a ti o que quizás no compraría una entrada para verte, y me parece interesante, después de los 18 o 20 años que llevamos tocando juntos, seguir enfrentándonos a eso. Me parece que es muy sano y muy bueno poner los pies en la tierra y sentir que no está todo ganado.

«Me encantaría colaborar algún día con Andrés Calamaro, es una de las mayores influencias que he tenido»

Se cumplen dos años del lanzamiento del séptimo disco, “Trece”. ¿Planes para entrar al estudio?

La verdad que no me dejan desvelar demasiado, pero sí que te puedo decir que ya estoy muy caliente con las canciones nuevas y que estamos empezando a hacer cositas. Vamos, que ya estamos manos a la obra con lo siguiente. Creo que nunca he sido capaz de esperar a que termine el ciclo natural de un disco para ponerme a escribir otro, porque me aterroriza pensar en tener un cronómetro con una cuenta atrás, para tener unas canciones nuevas. Yo voy escribiendo siempre. A estas alturas, ya tengo un buen puñado de canciones que me convencen y estoy loco por grabarlas y que las escuche la gente. Pero hay que darle su tiempo de vida a “Trece”, que se lo merece, y hay que esperar a que termine ese ciclo natural para lanzar nueva música.

¿Cómo son los Sidecars de 2024 comparados con los que lanzaron un disco homónimo en 2008?

Éramos muy jóvenes. Creo que conservamos la misma ilusión, que es lo que más valoro de todo. Y seguimos siendo el mismo grupo de amigos que empezamos a hacer pellas y a juntarnos en un local por horas, a intentar sacar adelante canciones y versiones de grupos que nos gustaban. Siento que somos los mismos, y es muy bonito compartir la vida de esa manera. Pero obviamente, si cualquiera mira atrás a su persona de los 18 años, ya con 37, siento que soy muy diferente, que tengo unas inquietudes muy diferentes, incluso una opinión sobre muchas cosas muy diferente, porque afortunadamente vamos aprendiendo, creciendo y cambiando. Creo que en ese momento queríamos ser los Ramones y los Stones, queríamos canciones rápidas y teníamos un discurso mucho más teenager. Poco a poco, le fuimos dando más importancia a los textos y a las cosas de las que hablamos. No sé si es más maduro, que por supuesto lo es, pero desde luego es más fiel a quien soy ahora mismo. Yo no me veo cantando algunas canciones que escribí en el primer disco, porque a día de hoy no se parecen a mí, no me representan, ya no musicalmente, sino sobre lo que estoy contando.

¿Con quién haríais una colaboración del cartel de Costa Feira?

Andrés Calamaro, por supuesto, es una de las mayores influencias que he tenido y tendré en mi vida. Con Iván Ferreiro ya he colaborado, pero lo volvería a hacer 1000 veces más. Los Secretos, Marlon son colegas y hemos hecho alguna cosa juntos. Y claro, Coque Malla, que toca el mismo día que nosotros, y es una influencia desde siempre, desde Los Ronaldos.

