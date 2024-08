Los Secretos, leyenda viva del pop español, cerraron la noche del viernes con un concierto de matrícula el paso del ecuador del festival Costa Feira, en Sanxenxo, convertido ya en polo musical de referencia del verano gallego. Costa Feira llegó a su octavo concierto con más de 25.000 entradas vendidas y un gran éxito en su concepción de espectáculo.

Con su formación habitual, compuesta por Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo, Txetxu Altube, Juanjo Ramos, Jesús Redondo y Santi Fernández, Los Secretos, la banda mítica del pop nacional como la presentaron sus teloneros, el grupo Lonnegan, realizó una vibrante actuación de menos a más que se fusionó con un público entregado desde el arranque. Una legión de seguidores, volcada con su banda y en simbiosis constante con sus ídolos, en la que se escalaban varias generaciones (padres, hijos y hasta nietos) totalmente entregadas con los suyos.

Los Secretos interpretaron a lo largo de dos horas veinticuatro canciones con las recorrieron la trayectoria de la banda desde 1980, con temas icónicos que ya forman parte de la vida de todos. Ojos de gata, Sobre un vidrio mojado, No me imagino, Ojos de perdida, Aunque tú no los sepas, Quiero beber hasta perder el control, La calle del olvido, Pero a tu lado, Por el bulevar de los sueños rotos, Volver a ser un niño, Gracias por elegirme... así hasta cerrar con Déjame como colofón final de una noche memorable, de un concierto brillante y emotivo.

Lonnegan, con un rock and roll claro, duro y primitivo, arrancó previamente la jornada. Sus temas con sonido de raíces del rock y del blues. Riffs rockeros, voces rasgadas, solos de guitarra potentes con una contundente, rotunda y precisa base rítmica.

Paso del ecuador

Costa Feira cruza así el paso del ecuador con 25.000 entradas vendidas. El festival se presenta como un ciclo de conciertos, pero con la dinámica de festival. Un plan que traslada a las verbenas de verano, pero con un ambiente más cuidado y sofisticado que ofrece una versión propia y muy personal del ocio estival. Costa Feira se convierte así en un festival icónico del verano gallego.

Los conciertos se realizan en tres escenarios, escenario Gastro, es el que recibe a los asistentes en la zona gastronómica del festival, Escenario Principal donde se realizan los conciertos para mayor aforo y para terminar escenario Bulla hasta pasadas las cinco de la madrugada.

El primer grupo que abrió el festival el 24 de julio fue Black Eyed Peas en su único concierto en Galicia y una de las únicas cinco fechas que hará en todo España este año. El grupo californiano desplegó sus más de dos décadas de éxitos y una extraordinaria conectividad con el público de Costa Feira.

El 25 de julio fue el momento de Calamaro en su única fecha en Galicia, acompañado por sus compañeros habituales: German Wiedemer (piano), Andrés Litwin (batería), Julián Kanevsky (Guitarra), Mariano Domínguez (Bajo), Brian Figueroa (guitarra). En su gira, que lleva por nombre Agenda 1999, el músico argentino está demostrando su gran estado de forma.

Mëstiza llegó el 2 de agosto, el dúo formado por Pitty Bernad y Belah. Con el escenario Bulla, abarrotado dentro y fuera del escenario, hicieron una sesión mezclando house, techno melódico y la música folklórica española. Mezclando sus castañuelas en directo con sus beats de música house y cañí, hicieron vibrar Costa Feira haciendo la tercera noche del festival irrepetible y muy bailable.

El 3 de agosto llegó uno de los conciertos más importantes del festival, Hombres G. En su única fecha en Galicia, hicieron un repaso por los discos que marcaron las vidas de millones de sus seguidores. Con un gran estado de forma, la banda fue haciendo un repaso por su extensa carrera musical.

Juan Magan subió al escenario de Bulla el día 5 de agosto. Con un público entregado desde la primera canción, ha demostrado que es el indiscutible rey del electrolatino, cuyo estilo inconfundible ha conquistado escenarios y listas de éxitos en todo el mundo.

El día 7 de agosto fue el último concierto de Funzo & Baby Loud. En las letras de sus canciones narran sus experiencias sobre la vida adolescente, el amor y el desamor. El dúo ha derrochado alegría y muy buen rollo, y su complicidad con el público es digna de ver. En la canción El Poema han subido a dos chicas del público a cantarla con ellos, uno de los, momentos más divertidos del concierto.

El séptimo concierto y ecuador del festival lo ha protagonizado Iván Ferreiro el 8 de agosto. Ha tocado los nuevos temas de su nuevo álbum Trinchera pop, temas como En el alambre, La humanidad y la tierra, En las trincheras de la cultura pop, Miss Saigon... y todas sus canciones más emblemáticas. Un concierto muy íntimo con un sonido impecable que ha cerrado el séptimo día de Costa Feira. El octavo día fue para Los Secretos.

La pasada noche fue el turno para Marlon y mañana lunes subirá al escenario Pablo López celebrando así sus 10 años de carrera en su única fecha en Galicia. También Loquillo estará el día 15 de agosto en su único concierto en Galicia. El día 17 de agosto se tendrá al DJ más enigmático de la escena house mundial, Claptone y el 21 de agosto será el turno de Taburete. Coque Malla y Sidecars estarán el día 22 y el cerrará el festival Natos y Waor el día 24.