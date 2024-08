A Xunta de Galicia distribuirá este ano 176.000 euros entre 11 proxectos de longametraxes de dirección novel e de produción de curtas a través das subvencións destinadas á promoción do talento audiovisual galego. Esta dotación súmase aos 270.000 euros que xa foran adxudicados o pasado mes de abril para a escrita de guións e da que resultaran beneficiarias 13 propostas. A convocatoria deste ano incrementa, ademais, a dotación que reciben as curtametraxes seleccionadas, que pasa dos 6.000 aos 8.000 euros.

A través da Axencia Galega das Industrias Culturais, destínanse 120.000 euros á modalidade de longametraxes de dirección novel para tres filmes: Proto, de Acarino Films, SL; Sós, de Omen; e Xuño en xullo. Retablo dos traballos e os días, de Francisco Javier Codesal Pérez. Os títulos que reciben axuda están asinados por Claudia Brenlla López, que presenta Antes de antes; Paula Pereira González con Algo novo que contar; Raquel Álvarez Méndez autora de A misteriosa desaparición de Ángel e Raquel; Pablo Aguilar Martín como responsable de Niño monaguillo e os seus pecados; Santiago Pereira Lorenzo con Traslatio; e Iria Silvosa Pereira con A Pena. Por último, na categoría de curtametraxes en construción, as obras seleccionadas pola comisión avaliadora son as presentadas por Danga Danga Audiovisuais, con Mounir; así como Cristela Torres Nine, con Canción 37.