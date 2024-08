O festival Sinsal SON Estrella Galicia, celebrado a fin de semana pasada no Porto de Vigo e nas illas San Simón e Santo Antón, pechou a súa edición con récord na disminución de residuos ao lograr unha baixada de máis dun 30% do volume, (máis de 200 quilogramos).

Hai que lembrar que Sinsal San Simón acadou o recoñecemento do festival máis sostible nos Premios Fest nas edicións de 2019 e 2023. Ademais, a Fundación Contemporánea considerouno o pasado ano como un dos 10 proxectos culturais estatais máis comprometidos cos ODS (obxectivos do desenvolvemento sostible).

Para promocionar a difusión deste #sinsalsenrastro, o evento contou cun Punto R, no que se ofreceu información onde se deixaban os residuos xerados. Ademais, as papeleiras quedaron inutilizadas para chamar a atención dos asistentes.

O festival recibiu máis de 2.500 persoas que gozaron coas propostas musicais chegadas dende 16 países.

Entre as sorpresas desta edición, unha das máis chamativas foi a incorporación de Will Butler, ex membro de Arcade Fire.

Tamén foron moi celebradas polos asistentes a xaponesa Ichiko Aoba, o iraní Mohammad Reza Mortazavi, os murcianos Maestro Espada ou o keniata Kabeaushé.