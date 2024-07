“Nin o imaxinas” percorre hoxe as festas históricas de Galicia

Saben cantas festas históricas se celebran en Galicia ao longo do ano? Pode haber decenas delas, pero “Nin o imaxinas” ensinaralle nove para que elixan cal é a súa favorita. Fagan este percorrido hoxe, martes, a partires das 23.30 horas, no programa da TVG presentado por Alba Mancebo.

Grazas á realidade virtual, esta nova entrega recreara como as tropas romanas chegaron á zona da Limia e comezaron así a súa conquista do noroeste da península ibérica. Tamén como os viquingos surcaron nos seus drakars a ría de Arousa ata chegar a Catoira pero non conseguiron facerse coa fortaleza.

Estas realidades históricas deron lugar a dúas das festas máis importantes do noso territorio: a festa do Esquecemento e a Romaría Vikinga. O programa da Televisión de Galicia abordará todo este proceso histórico e tratará sobre o orixe destas festas.

Os reporteiros do programa David Vilares e Leire Vázquez xa elexiron as súas festas históricas galegas favoritas e agora tentarán de convencer ao telespectadores de que queden cunha.

Galicia está chea de festas nas que se recrean pasaxes históricas e “Nin o imaxinas” vai percorrer de norte a sur e de leste a oeste a nosa comunidade para que os espectadores fagan a sua composición coas que máis lles gusten.

Poden elixir a súa preferida pola beleza do ambiente, pola perfección na recreación histórica, pola música, pola comida, pola época á que nos traslada, porque van tódolos anos, porque lles gustaría ir, ou por calquera outra circunstancia: o Ribadeo Indiano, a Festa da Istoria de Ribadavia, a Reconquista de Vigo, a Feira Medieval de Monforte de Lemos, a Festa Normanda de Foz, o Asalto ao castelo de Vimianzo, o Arde Lucus de Lugo, a Festa do Esquecemento de Xinzo de Limia e a Romaría Vikinga de Catoira…

Ademais de ir de festa en festa o programa tamén convidará a unha exposición moi relacionada con parte da nosa historia: “Unha vida viquinga”.

A Cidade da Cultura abre as súas portas aos viquingos e “Nin o imaxinas” estará alí para saber máis segredos deste pobo nórdico que tamén pasou por Galicia.