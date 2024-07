O Festival Sinsal Son Estrella Galicia voltou a pechar unha edición de éxito con cheo absoluto e unhas propostas musicais que non deixaron indiferente ao público. De venres a domingo actuaron máis de 20 bandas e solistas de 15 países de Europa, África, América e Asia.

O ex Arcade Fire Will Butler –irmán pequeno de Win Butler, líder da banda de Montreal–, e o seu grupo Sister Squares deron onte un concertazo que gustou moito ao público da illa de San Simón.

Destacamos tamén nas actuaciòns de onte as da artista palestina Haya Zaatry e a de Lapili. A primeira abraiou o público coa súa sonoridade palestina e contemporáneas e un dominio excelente da voz.

O seu foi un concerto de alta intensidade con referencias continuas á súa terra, o sufrimento en Gaza e Cisjordania pola situaciòn a tual e a división que sofre o seu país polo muro levantado polas autoridades israelíes para fragmentalo. A conexión co público foi total e ao remate do concerto o berro foi “Free Palestine” cunha bandeira palestina estendida na primeira fileira.

De tarde, unha das pegadas máis fortes deixounas o ritmo urbano de Lapili, un son trapeiro e latino marcado polos timbais en directo que puxo a todo o público a bailar e contento.

Lapili e as súas bailarinas encadearon fortes aplausos polas coreografías, a posta en escena e a mensaxe da artista contra a gordofobia. Ao final do seu directo, convidaron a subir ao palco que se encheu de mulleres felices de mover as súas cadeiras, entre elas unha nena de curta idade á que Lapili ofreceu a posibilidade de cantar. Mais a impresión de ter o público diante aspiroulle a voz.

No día de onte, sorprenderon os sons contundentes de Maestro Espada e o directo de Afrorack, entre outros. Máis sen dúbida quen fixo que se rendera a audiencia ao seus pés foi o keniano Kabeaushé xa na recta final do día. A anécdota da tarde foron uns bañistas que se colaron na illa sen entrada nin autorización ao pensar que a súa pasaxe nun iate lles daba luz verde a gozar do Sinsal pola cara.