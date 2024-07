O 25 de xullo é o Día de Galicia e celébrase por todo o territorio. O programa da TVG “Nin o imaxinas” estará en moitos deses lugares e tamén descubrirá moitos segredos da capital de Galicia. Este luns, a partir das 23.00 horas da noite, os espectadores poderán ver que opina a xente de que os fogos de Santiago de Compostela se lancen dende a catedral ou dende outros puntos da cidade. Ademais, amosaranse en que consistirán algunhas das mellores festas do Apóstolo que se celebrarán esta semana en Galicia.

Grazas á realidade virtual o programa recreará a queima da fachada da Catedral. Catrocentos anos de tradición que grazas a “Nin o imaxinas” poderá revivirse. Coa imaxinación, neste capítulo reconstruirase tamén a viaxe que o Apóstolo Santiago fixo dende Xerusalén na súa barca de pedra. Ademais, remontarase a como foron os inicios da catedral de Santiago de Compostela ata chegar a ser tal e como a coñecemos na actualidade.

Fogos dende a Catedral

Os reporteiros David Vilares e Leire Vázquez abordarán, coa axuda do público a pé de rúa, se os fogos da noite do 24 de xullo en Compostela estaban mellor antes, en plena praza do Obradoiro, ou agora, que se fan dende diversos puntos da cidade. Esta tradición deixou de celebrarse hai uns anos para preservar unha xoia arquitectónica declarada Patrimonio da Humanidade pero a pregunta é: está todo o mundo a favor de que xa non exista a queima da fachada da Catedral?

Que outras actividades hai en Santiago de Compostela no día grande de Galicia? Saberemos algo máis do Día do Traxe e da música máis tradicional que soa polas rúas da capital galega nestes días de celebración.

Nesta nova entrega do programa de Televisión de Galicia simularase tamén a viaxe do corpo de Santiago o Maior ata terras galegas, aló polo ano 44.

Ademais desta tradición, en Santiago de Compostela houbo e hai outras actividades lúdicas como eran os touros na praza do Obradoiro ou os famosos cabezudos que fan as delicias de grandes e pequenos.

Pero non só na capital hai celebracións nestas datas: en Padrón festexan o seu Santiaguiño do Monte, en Vigo celebran as súas tradicionais festas de Bouzas e no Burgo de Pontevedra ofrécenlle millo e uvas ao santo. En todas elas porá foco este luns “Nin o imaxinas”.

De sepulcro a Catedral

Grazas á realidade virtual poderemos ver como se transformou Santiago de Compostela. Dende unha tumba ata converterse nunha das máis recoñecidas catedrais do mundo e no centro de peregrinación de toda unha relixión.