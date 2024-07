La 1 ha estrenado esta semana la tercera temporada de “HIT”, la serie de RTVE en colaboración con Grupo Ganga, protagonizada por Daniel Grao y con el que comparte pantalla Alejandro Jato (Vigo, 1994), que interpreta a Raúl, un terapeuta joven y sin experiencia.

–Háblenos de su participación en “HIT” y de Raúl, su personaje.

–Estoy muy contento porque es una serie que ya me gustaba de antes. Esta tercera temporada transcurre en un centro que trata las adicciones, donde se interna el personaje de Daniel Grao (Hugo), que tiene una adicción al alcohol. Mi personaje es Raúl, el psicólogo que lleva el grupo de terapia. En principio no está preparado para llevar este grupo, porque es muy joven, pero por circunstancias tiene que hacerse cargo de él, y se va a enfrentar a todos estos chavales y a sus problemas, con su falta de experiencia, pero con muchas ganas y mucha pasión por su trabajo.

–“HIT” aborda esta temporada el tema de la salud mental en los jóvenes, ¿le permitió la serie ver el reflejo de la situación de la juventud de hoy en día?

–Una de las cosas que me gusta de esta serie, en concreto esta temporada, es que se hable de este tema, porque es un problema que está muy a la orden del día. Yo creo que ya lo estaba desde hace años, pero que ahora se empieza a hablar de esto. Es importante que se ponga en valor, que se enseñe; porque hay ambientes en los que está más normalizado, pero en ciudades más pequeñas o pueblos, o en ambientes en los que no se tocan estos temas, que la gente joven pueda tener referentes en la ficción me parece algo muy importante, que sientan que son problemas que existen, que no están solos ni son raros y que se puede tener una vida funcional teniendo estas problemáticas, que hay maneras de tratarlas.

–¿Había cierta responsabilidad a la hora de abordar esta temática?

–Tuvimos un psicólogo que nos estuvo asesorando mucho, cada caso no se trata igual según el trastorno que tengan y sí que es verdad que había esta responsabilidad. Obviamente es una ficción, no es un documental, pero sí que existía esa responsibilidad de contarlo con la mayor rigurosidad posible y con veracidad, porque va a haber mucha gente que se va a sentir representada.

–“HIT” se grabó hace tiempo ya. ¿Con qué proyectos está ahora?

–La serie la grabamos hace dos años. Han pasado muchas cosas desde entonces, otros trabajos. Ahora empiezo un proyecto en noviembre, del que todavía no nos dejan decir nada, pero con el que estoy muy contento; y también estreno un cortometraje que dirigí yo, que se llama “Curmán” y que está rodado en Vigo y Panxón y que vamos a empezar a distribuir ahora. Estoy centrado en esas cosas, con mucha ilusión y agradecido por tener trabajo.

–Conocido por sus papeles en series como “Servir y proteger”, “Bosé” o “Todas las veces que nos enamoramos”, ¿“Camilo Superestar”, donde interpreta a Camilo Sesto, marca un antes y un después en su carrera?

–Sobre todo, por la experiencia de haber vivido eso y de haber aprendido tanto. Nunca había hecho un papel como ese, con la responsabilidad o protagonismo que tenía, y a nivel personal fue una experiencia que creo que sí que me cambió. Luego, en mi carrera, estoy muy agradecido: fue una oportunidad buenísima y creo que me ha ayudado mucho también. Además, sé cómo es este trabajo, la situación en la que se está a veces, lo difícil que es tener continuidad, que te llegue un proyecto que te guste, y por eso soy un afortunado.

–Importante disfrutar y saborear esos momentos buenos.

–Totalmente. Hay que aprovecharlos, tratar de aprender al máximo y dar lo mejor que se pueda en cada momento porque sí que es verdad que hay mucha inestabilidad, muchísima.

–¿Y cómo se afronta lo de interpretar a un personaje real?

–En el caso de Camilo, por ejemplo, tiene sus partes buenas y sus partes malas. Es cierto que tienes mucha más bibliografía o referencias del personaje, hay como una guía a la que ir para responder ciertas preguntas; pero claro, son preguntas que se responden de una manera concreta, que tampoco te puedes inventar. Hay cosas que están ficcionadas y cosas que son mi punto de vista, mi interpretación, y eso es interesante para bien; pero luego también es cierto que hay mucha gente que tiene una imagen de él y va a querer ver algo similar. En “Camilo Superestar” intentamos ser fieles al Camilo de la época que estábamos contando, que eran los años 70, por lo que era importante no caer en la tentación de hacer el cliché de lo reconocible e ir un poco más allá y descubrir quién era él de verdad, en su intimidad, y en ese momento. Creo que es guay que cada actor tenga su punto de vista sobre el personaje que está haciendo.

–Siente pasión también por el teatro, que precisamente es donde nace su vocación.

–Totalmente. En Vigo, de pequeño, vi muchas obras y fue a raíz de eso que quise ser actor, de verdad. A mí me encanta el teatro y es un poco mi escuela. Los tiempos que se manejan en teatro son otros, el proceso es muy interesante, ese contacto con el público... Hay algo en el teatro que es ahí, ahora, y que no puede pasar en otro lugar ni se puede repetir, y eso es algo muy emocionante; pero el audiovisual también me gusta mucho.

–¿Que proyectos tiene en mente?

–Tengo una cosa mía que me apetece hacer, un texto que me gusta desde hace tiempo, y me parece que voy a intentar levantar este año. Me hace mucha ilusión el hecho de que sea mío, que lo haya elegido yo, que sea algo que me apetece contar a mí. Hay que encontrar el momento, el dinero, pero cuando sucede... Es lo mismo que con el corto, que cuando sale es una sensación muy fuerte, casi como un hijo. Cuando pueda, cuando me lo pueda permitir, tengo ganas de poder seguir haciendo cosas mías.

–¿Y el cine le tienta?

–Sí. Lo que empiezo en noviembre es una película y estoy muy contento porque es la primera vez que hago una y la verdad es que el cine me encanta. La verdad es que me apetece mucho porque es un lenguaje con el que me siento muy identificado también.

–¿Satisfecho con la apuesta que hizo en su día por su carrera de actor?

–Por supuesto. Satisfecho y muy agradecido. En todo momento cuesta, porque hay momentos de riesgo, de vértigo, momentos en los que te dicen que no, y hay que estar un poco centrado. Relacionándolo con el tema de “HIT”, en mi caso me ayudó mucho ir a terapia, creo que es algo que en este trabajo viene muy bien; pero sí, estoy muy contento por haber tenido la suerte de tener proyectos como los que tuve o como los que tengo, y poder disfrutarlos con equipos de gente buena, que ha querido hacer familia, y contar historias de una manera bonita. Tener un buen ambiente de trabajo, tener gente con la trabajar a gusto y con ganas de hacer las cosas bien es de las cosas por las que más afortunado me siento.

–¿Mantiene su vínculo con Vigo?

–Claro. Mis padres están en Vigo, nací ahí y me crié ahí y sigo yendo mucho. Mi madre leerá esto y dirá que no lo suficiente (risas), pero Vigo es mi casa.

–¿Sigue de cerca el momento que se vive en el audiovisual gallego?

–Una de las cosas que más me emocionó de hacer el corto aquí fue ver el nivel de los equipos de Galicia, me quedé fascinado. Hay gente tan preparada, gente tan preparada, con un talentazo... Hay gente con mucha valía y creo que esa gente es la que está haciendo que el cine en Galicia, y también la televisión, esté en el lugar en el que está. De repente, todo el foco de fuera se está poniendo aquí y mucha gente está viniendo a rodar también. Me parece un momento que, como gallego, me emociona muchísimo y espero seguir viéndolo, disfrutándolo como espectador, siendo parte de la manera que sea, aportando lo que pueda y aprovechando este momentazo, porque lo es.