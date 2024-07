Queren saber como serán os novos estadios de Balaídos e de Riazor que aspiran a ser sedes do Mundial de Fútbol 2030? Van poder velos no programa da TVG, “Nin o imaxinas”, que se emite esta noite, a partires das 22.45 horas, presentado por Alba Mancebo. De seren escollidos sede deste campionato mundial, os campos de Vigo e de A Coruña terían que sufrir unha serie de remodelacións das cales se da cumprida conta no programa. O momento de elexir as cidades que acollerán a sede está próximo. Pode ser que se elixan as dúas urbes, A Coruña e Vigo, pero tamén pode ser que só se elixa unha delas ou ningunha. Cal sería a súa favorita? Saímos á rúa para falar co público e coñecer a súa opinión.

A maiores, “Nin o imaxinas” tratará outros temas, como, por exemplo, o Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira que se celebra entre o 11 e o 14 de xullo. O programa achégase ata a vila para coñecer polo miúdo como se vive o festival e que repercusión ten na zona.

Case coincidindo coa data do Festival de Ortigueira, ten lugar a Feira do Viño do Rosal, que empeza o 12 de xullo e remata o 14. Tamén poderán coñecer os preparativos de dita feira e que agardan os veciños da 32 edición.

Ademais, ‘Nin o imaxinas’ achégase ata a praia das Catedrais que dende hai anos corre o risco de deixar de ser como a coñecemos. Pódese prever se chegará a desaparecer? E canto tardará? Este domingo tamén poderán coñecer a valoración que teñen sobre o tema algúns expertos.

O Mundial de 2030 celebrarase en España, Portugal e Marrocos e, para envexa doutras moitas cidades de España, A Coruña e Vigo son dúas das propostas que se fixeron como sedes do torneo. En ‘Nin o imaxinas’ falarán expertos que comentan que lle faltaría, ou non, ao estadio de Riazor para ser a casa dun evento de tal magnitude. Creado no ano 1944, viviu diferentes remodelacións e os siareiros do Deportivo da Coruña néganse rotundamente a aceptar a posibilidade de que non vaia a ser a sede do mundial. Esta noite poderán ver cales son as súas razóns.

Por outra banda, o estadio de Balaídos, cunha capacidade actual de 24.870 persoas, xa acolleu algúns partidos do Mundial do ano 1982. Volverá a vivir a cidade olívica algo así? No programa saberán o que pensan os vigueses a pé de rúa e tamén os máis celtistas. Ademáis, coñecerán a visión de enxeñeiros e arquitectos que contarán se, o que é un soño para algúns, podería ser realidade ou non, atendendo á arquitectura do estadio.

O Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira empezou a celebrarse no ano 1978 e cada ano congrega a máis de cen mil persoas. No programa deste domingo coñecerán como viven os veciños de Ortigueira a gran revolución que ten a vilan por uns días.

En ‘Nin o imaxinas’ falan hostaleiros da zona que comentan como son os preparativos para un evento tan multitudinario e como lles afecta, tanto económicamente coma á hora de traballar. Ademais, nesta nova entrega do programa emitirase unha reportaxe que conta a bonita historia deste festival que comezou dun xeito moi humilde, da man da Escola de Gaitas de Ortigueira e, a día de hoxe, é un referente mundial da música folk. Membros actuais da organización e algún dos fundadores contarán detalles e segredos.

Por outra banda, entre os días 12 e 14 de xullo ten lugar unha das primeiras feiras do viño do verán; a do Rosal. Paisaxes espectaculares, boa gastronomía e, como non, o viño é o protagonista desta festa á que se achegan persoas de toda Galicia. Nesta feira, que ten lugar na Praza do Calvario, no centro do Rosal, réndese homenaxe ao viño desta zona, que pertence á DO Rías Baixas. Poderán ver unha reportaxe sobre as fases da uva e entender algúns datos xerais sobre a viticultura, unha práctica tan valorada e propia da nosa terra. Ademais, coñecerán como se preparan os adegueiros, hostaleiros e veciños da vila para este evento e cal é a súa repercusión en todo o concello.

E para rematar, na zona da mariña oriental e, máis concretamente en Ribadeo, é onde se atopa unha das grandes marabillas da paisaxe galega: a praia das Catedrais. Este areal é un dos destinos máis turísticos de Galicia. A zona costeira na que se atopa a praia é das que máis destrozos sofren. Esa primeira liña de mar sempre está sometida ao poder da auga. Tanto é así que as previsións afirman que, nun curto período de tempo, esta praia lucense vai deixar de ser tal e como a coñecemos. Os xeólogos Vidal Romaní e Fran Canosa explicaron para ‘Nin o imaxinas’ como se formou e como desaparecerá a praia das Catedrais que, xa en 2018 sufriu diferentes derrubamentos.