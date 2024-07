Crimen en el paraíso, la serie de la cadena británica BBC que recoge el espíritu de las novelas de Agatha Christie, se ha convertido en uno de los clásicos del verano en España gracias al canal Cosmo. La ficción, ambientada en la paradisiaca isla de Saint Marie, propone en cada capítulo la investigación de un asesinato, cuyo culpable se acaba revelando en una reunión a la que acuden todos los sospechosos, una técnica típica de Hercules Poirot o de Miss Marple. Es lo que ocurrirá también en el estreno de la 13ª tercera temporada de la serie esta noche (22.30 horas) que, además, marca un número redondo, ya que se convierte en el episodio número 100 de esta veterana producción de intriga policial.

En este capítulo no hay cadáver, pero sí una víctima herida de bala muy conocida por la audiencia, ya que se trata de uno de los personajes fijos de esta serie de light crime: el comisario Selwyn Patterson (Don Warrington). La fiesta de celebración de sus 50 años al servicio de la ley acabará con el jefe de los policías de la isla caribeña en el hospital, después de recibir un disparo.

El inspector Neville Parker (Ralf Little) y la sargento Naomi Thomas (Shantol Jackson) tomarán las riendas de la investigación, ayudados por la agente Darlene Curtis (Ginny Holder) y el oficial aprendiz Marlon Pryce (Tahj Miles). Será el primer caso de una temporada en la que el siempre eficiente equipo se enfrentará también a un asesinato durante una partida de bingo en una residencia de mayores, a la muerte de un chef envenenado en la inauguración de un hotel, a un crimen relacionado con las criptomonedas y al apuñalamiento de un turista.

La 13ª entrega será, además, la última protagonizada por el inspector Parker, todavía afectado por el duro golpe amoroso de la temporada pasada. El regreso a la isla de una cara familiar le animará a cambiar de rumbo y a dejar el testigo a otro detective, interpretado por Don Gilet (Eastenders), el primer actor negro que protagonizará la serie, que se ha distinguido siempre por la diversidad de su elenco. No es para menos, ya que se rueda en la multicultural isla de Guadalupe de las Antillas Francesas.

El nuevo fichaje debutará en el especial de Navidad de esta serie que, en 2023, fue la segunda más vista del Reino Unido, con 8,3 millones de telespectadores. Estos datos le han servido para asegurar una 14ª temporada y un segundo spin off ambientado en Australia y con protagonista femenina, Return to Paradise. La primera serie derivada de Crimen en el paraíso fue Beyond Paradise, cuyas dos temporadas están disponibles en Cosmo On. Lidera esta ficción uno de los detectives que pasó por la franquicia original, el despistado Humphrey Goodman (Kris Marshall).

Relevo de detectives

Así, además de Little y Goodman, los policías británicos que han capitaneado a los investigadores de Saint Marie han sido el neurótico Richard Poole (Ben Miller) y Jack Mooney (Arda O’Hanlon). Todos ellos han resuelto más de 100 crímenes de víctimas que han muerto tras ser tiroteadas, estranguladas, envenenadas, apaleadas, electrocutadas, ahogadas o apuñaladas. Hubo hasta un shock anafiláctico con un fatal desenlace. Eso sí, la serie nunca ha sido truculenta, sino que potencia el humor, sobre todo a través del contraste entre los métodos british de los protagonistas y las costumbres más relajadas de los isleños.