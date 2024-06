Las bandas gallegas A Polémica Banda dos Bechudos, Mad Martin Trío, Sanny, Law, The Kelly Kelly’s, Superglú y The Broke se incorporan al cartel de la sexta edición de The Wild Fest, festival de música, cine y ocio en la naturaleza que se celebrará del 30 de agosto al 1 de septiembre en el parque forestal de la parroquia viguesa de San Miguel de Oia.

Estos conciertos se suman a los ya anunciados de Julián Maeso, Dakidarría, Moura y Moonshine Wagon, platos fuertes para la noche del sábado 31 de agosto. Cinco de las incorporaciones al cartel anunciadas ayer por la organización participarán el viernes 30 en el concurso de bandas emergentes Salvaxesons, cuyo ganador recibirá 1.000 euros y la posibilidad de tocar de nuevo el sábado. Las entradas están disponibles en la web oficial del festival (https://thewildfest.com/) a un precio reducido de 20 euros hasta el 15 de julio. La única jornada de pago es la del sábado y los menores de 14 años pueden entrar gratis a todas las actividades sin necesidad de reservar entrada.