La crema solar es fundamental para pasar el verano, sea en la playa o yendo a trabajar. La exposición al sol es en todo caso peligrosa y se recomienda utilizar protección solar en cualquier contexto para evitar daños irreversibles. Sin embargo, no cualquier producto es óptimo en el cuidado de nuestra piel.

El pasado marzo la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) analizó quince protectores solares para el rostro de factor 50 o 50+ y los resultados confirmaron que no todas cumplen el factor de protección indicado en el etiquetado. "No protegen tanto como anuncian en la etiqueta y que no están cumpliendo lo establecido en la normativa", señalaron al emitir los resultados de su estudio. Aunque esto no quiere decir que sean inseguras, ya que ninguna baja del SPF 30.

El SPF no es acorde al etiquetado en los siguientes productos:

Piz Buin Hidro Infusion Sun Gel Cream Face SPF 50

Rituals Invisible Sun Protection Face Cream SPF 50+

Nivea Sun Facial Sensitive 50

Biotherm Waterlover Face Sunscreen SPF 50+

Lancaster Sun Sensitive Oil Free Milky Face Fluid SPF 50

Vichy Capital soleil crème onctueuse protectrice SPF 50+ no cumple ni con la protección SPF y ni con la protección UVA

Además, el fotoprotector Isdin Fusion water Magic SPF 50 sí cumple con el factor de protección solar SPF, pero no con la protección UVA.

Pero, ¿cuáles sí son adecuadas?, ¿qué opciones hay en el mercado?

Para determinar qué cremas del rostro son adecuadas la OCU tuvo en cuenta su capacidad protectora del sol y su adaptación a la normativa europea. Las seis anteriormente mencionadas no pasaron el examen. Sin embargo, hubo ocho que fueron positivamente evaluadas. Entre las seleccionadas se encuentran marcas de distintos precios, que se pueden adquirir tanto en farmacias como en droguerías y supermercados. También en Amazon, donde además tienen valoraciones hechas por los propios usuarios.

Las mejores ociones según la OCU son las siguientes: