The Pretenders está en España en una gira que pasando por toda Europa le llevará este fin de semana a Bilbao y a Valencia para seguir el 30 de junio en Madrid y el 1 de julio en Barcelona.

El BBK Bilbao Music Legens Fest es el escenario donde la veterana banda liderada por Chrissie Hynde tocará las nuevas baladas rockeras de su útlimo y decimocuesto albúm de estudio, Relentless.

Del grupo que en su día fue puntal de la new wave británica han cambiado demasiadas cosas desde los años 70 y 80, pero la sola presencia de Hynde en sus conciertos sigue atrayendo a sus seguidores de toda una vida. No solo está para recordar viejo temas sino para lucir con esplendor creativo una nueva composición de 12 canciones de la mano del guitarrista James Walbourne.

Pero la séptima edición del festival bilbaíno completa su propuesta con la presencia de otro de los grandes y legendarios grupos de hard rock como Deep Purple. Los británicos que han vendido en toda su historia más de 150 millones en todo el mundo acaban de lanzar el vídeo de Pictures of you, el que es su segundo single del disco que publican en julio, denomiado “=1” .

Dentro de su gira llamada 'One More Time' conmemoran los 50 años de vida con músicos míticos como Roger Glover y Ian Gillan de 78 años e Ian Paice y Airey de 75 donde ponen de manifiesto que el espíritu hardrockero no entiende ni de edad ni de límites.

Programa

Tras la buena acogida el año pasado con dos grandes figuras en el cartel como The Cult y Chris Isaak, el BBK Bilbao Legends divide su cartel en dos días: el viernes y sábado, 14 y 15 de julio.

El primer día junto a la actuación de The Pretenders estará THE JAYHAWKS (Minnesota), que con su country rock alternativo es considerada una de las más grandes y mejores formaciones de la música popular americana, y THE SCREAMIN’ CHEETAH WHEELIES (Tennessee), con su clásico y enérgico rock sureño (con fecha exclusiva en España en 2024), y el power trío SUSAN SANTOS, con la propia Susan al frente liderando una banda del mejor blues-rock.

La segunda jornada del festival contará junto con las actuaciones de DEEP PURPLE (Reino Unido) y de CANNED HEAT banda legendaria de blues-rock/boogie formada en Los Ángeles en 1965. Para sábado se suman las actuaciones de BLUES PILLS (Suecia y EE.UU.), con la poderosa voz de Elin Larssons al frente de la banda de rock-blues, y del músico de rock euskaldun PETTI (Bera) con una trayectoria que abarca la publicación de 13 álbumes llenos de canciones ricas en matices, teñidas de blues y cargadas de electricidad.

Fecha: 14 y 15 de julio

Lugar: Bilbao Arena de Miribilla en Bilbao

Entradas e información: www.musiclegendsfestival.com