O Museo do Pobo Galego acollerá o 12 de xuño unha xornada de homenaxe á etnomusicóloga Dorothé Schubarth, figura referente no estudo e recopilación da música popular de Galicia, que recorreu a comunidade desde finais dos años 70 para recoller este legado.

A xornada, organizada polo Museo, o Consello da Cultura Galega e o Instituto da Lingua Galega da USC, contará con unha combinación de música, baile e palabra, tal e como avanzaron onte a presidenta do padroado do Museo, Concha Losada; a directora do Instituto da Lingua, Elisa Fernández; e a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez.

Fernández destacou que a colaboración con Antón Santamarina, que transcribiu 5.000 letras de coplas recollidas, uniu a Dorothé co Instituto da Lingua Galega ata o seu falecemento. Pola súa parte, Álvarez, avanzou que a xornada de homenaje, ademais de unha invitación á fiesta e o baile, será tamén “unha homenaxe extensible a Antón Santamarina, xa que actuaron os dous cunha xenerosidade impresionante”.

A xornada, aberta a toda a cidadanía, comezará ás 10.00 horas coa apertura institucional e seguirá cunha actuación de música tradicional de Felisa Segida, acompañada por unha selección de música e fotos do APOI do Museo do Pobo Galego, recollidas por Dorothé Schubarth.

A continuación celebrarase una sesión titulada ‘Notas biográficas: Lembranza de Dora e do seu traballo en Galicia’, na que intervirán Antón Santamarina, coautor do Cancioneiro Popular Galego; e Diego Rodríguez, responsable de Patrimonio e Cultura da Fundación Barrié. A obra de Schubarth e Santamarina será o eixo de dúas mesas redondas sobre o Cancioneiro.

Despois da sesión vermú, amenizada polo dúo Caamaño e Ameixeiras, o programa continuará pola tarde coa mesa redonda ‘O traballo de Dora alén do Cancioneiro’, coa participación de Lucía Cedrón, Carme Campo, Alejandro Gándara y Antonio Reigosa; seguida por un ‘intermedio audiovisual’, cunha selección de imáxenes e voces, acompañada da música en directo de Cástor y Félix Castro.

A xornada concluirá co concerto do cuarteto Alicerce, Alberto Aneiros e Marcos Mato, na igrexa de Bonaval, onde interpretarán ‘Transformacións’, unha peza clásica obra de Dorothé Schubarth.