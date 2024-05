El cómico, actor y guionista J.J. Vaquero llega a Vigo este mes de mayo de la mano del ciclo Monólogos Mahou Sin Filtrar, que traerá al Palacio de la Oliva a los mejores humoristas de la escena nacional. El show de J.J. Vaquero será mañana, a las 21:30 horas, en el salón de La Orden del local del Casco Vello vigués.

–¿Qué tipo de filtros emplea en sus monólogos, si es que emplea alguno?

–El más importante es la risa del público; o la falta de risa, mejor dicho. Si cuento un chiste y el público no se ríe, ese chiste se va fuera del monólogo. Por otro lado, tengo una hija adolescente que también uso como referencia: si mi hija dice que ese chiste no le gusta porque es de “cuñao”, ese chiste se queda en el monólogo. ¡Larga vida a los cuñaos!

–Se anuncia como un show de humor rudo y directo, sin rodeos y sin pelos en la lengua...

–No soy sutil en general, me peino con un rastrillo, soy un troglodita poligonero. Yo lo tengo asumido y creo que mi público también.

–-Aborda su vida cotidiana desde su particular punto de vista, ¿cuál es?

–El de alguien que piensa que, en el día a día, nos estamos riendo por debajo de nuestras posibilidades.

–¿Es necesario saber reírse de uno mismo para ser cómico?

–No sé si es necesario; pero, en mi caso, es un filón que aprovecho al máximo. Soy un jabalí puesto de pie, no puedo dejarlo pasar.

–- ¿Sobre qué cosas no se ríe, o le cuesta más reírse, en sus monólogos?

–Hace tiempo que en mis monólogos en público intento evitar los temas polémicos, pero en la intimidad con mis amigos me río de todo, esa es la verdad.

–Raúl Cimas, con el que ha compartido escenario en alguna ocasión, dijo en una entrevista reciente para FARO DE VIGO que “Parece que penaliza el doble hacer un chiste que decir una barbaridad en serio”. ¿Qué opina de esta afirmación?

–Que a nivel legal no lo sé, pero a nivel polémica en redes es totalmente cierta. Un humorista hace un chiste sobre un político corrupto que robó un millón de euros de dinero público y hay gente en X (antes Twitter) que se enfada más con el que hizo el chiste que con el que le robó la pasta.

–Hablando de compartir escenario, ¿prefiere actuar en solitario o con compañeros? ¿Se puede desvelar si con alguno en especial?

–Prefiero actuar acompañado, pero la lista de compañeros con los que me gusta actuar es tan larga que hace que parezca que esa colaboración no es muy “especial”... Ahora estoy ilusionado porque actúo con Grison, un genio con el que hasta ahora no había tenido la suerte de compartir escenario.

–Ya ha actuado en Galicia, ¿qué características tiene el público gallego, es muy exigente, cuesta hacer reír a los gallegos? ¿La retranca, cómo la lleva?

–Me gusta el público gallego. Cuando actúo yo solo en Galicia creo que se me da bien el público gallego, pero cuando actúo con Touriñán me doy cuenta de que yo no les hago tanta gracia como creía. La retranca, como espectador, me encanta; como cómico me queda grande.