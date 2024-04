Javi Maneiro –o cantante dos Heredeiros da Crus,– prosegue coa súa xira e carreira en solitario. O novo chanzo é o novo single do seu último disco, “Un bonito despertar”, que dá título tamén ao álbum. O vídeo pode verse no YouTube e nel hai retazos da súa actuación en Vigo, na sala Master.

Foi no remate de febreiro cando o artista ofreceu no clube vigués o seu concerto anunciando cara o final do mesmo que ían gravar imaxes para o seu próximo vídeo.

O resultado é “Un bonito despertar”, protagonizado por Jorge Casal e Iraide Outeiral. A dirección da obra recaeu en Rubén Pérez.

A narración audiovisual presenta a unha moza e un mozo que traballan nunha batea e nunha empresa vencellada ao mar que non se senten ben tratados na empresa.

Un día deciden abandoar o traballo para vivir a súa vida e comezan ese camiño de liberdade no concerto de Maneiro para despois ‘tomar’ unha embarcación á mañá seguinte.

Na letra, o tema plantexa que cada persoa coide da súa cabeza e do seu corpo para vivir unha vida plena inda que con sentidiño.