En 2005, años después de dirigir junto a su hermano Joel clásicos del cine moderno como son ‘Muerte entre las flores’ (1990) o ‘Fargo’ (1996) y poco antes de que ambos estrenaran ‘No es país para viejos’ (2007), Ethan Coen escribió un guion mano a mano con su esposa, Tricia Cooke, que hasta entonces había montado varios de los largometrajes de la dupla empezando por ‘El gran Lebowski’ (1998). La idea era usarlo como base de una película muy distinta a las firmadas por los dos Coen, una comedia lésbica imbuida del espíritu del cine ‘sexploitation’ de los años 70, y llegaron a convencer a actrices como Holly Hunter, Christina Applegate y Chloë Sevigny para que formaran parte del reparto del filme.

“Sin embargo, en aquel momento no encontramos a nadie que quisiera financiar el proyecto”, contaba el menor de los hermanos hace unas semanas en el Festival Internacional de Tromsø (Noruega), que le dedicó una retrospectiva. “Era una época en la que se daba por hecho que toda película sobre lesbianas tenía que contar una historia seria e importante y la que nosotros habíamos escrito era orgullosamente idiota. Así que metimos lo que habíamos escrito en un cajón y seguimos con nuestras vidas”, aseguró.

La posibilidad de que aquel guion llegara a filmarse pareció desaparecer por completo cuando, años después, Coen decidió abandonar el cine. “Me sentía agotado, porque Joel y yo veníamos de hacer dos películas cuya producción había resultado complicadísima”, explica el director en referencia a la sátira de Hollywood ‘¡Ave, César!’ (2016) y al wéstern ‘La balada de Buster Scruggs’ (2018). “Ya no me divertía como solía hacerlo, así que me pareció conveniente tomarme un respiro”.

Recuperación en pandemia

Durante la pandemia, sin embargo, mientras colaboraba con Cooke en el documental ‘Jerry Lee Lewis. Música del diablo’ (2022), recuperó la alegría. “Nos dijimos: ¿y si volvemos a probar suerte con nuestro viejo guion?”. El resultado de aquel nuevo intento es ‘Dos chicas a la fuga’, y que aterriza en las salas de cine.

Protagonizada por Margaret Qualley y Geraldine Viswanathan –por su reparto también pasean rostros como el de Pedro Pascal y el de Matt Damon–, cuenta la historia de dos amigas que alquilan un coche para escapar de su ingrata vida y se embarcan en un viaje por carretera por culpa del que no tardarán en verse enfrentadas a un trío de criminales ineptos, un político corrupto y un maletín que contiene mercancía de gran valor; entretanto, las chicas visitan una sucesión de bares para lesbianas en buena medida inspirados en los que Cooke frecuentó en el pasado. “Para quienes formamos parte de la comunidad ‘queer’, aquellos locales nos proporcionaban un entorno seguro y nos generaban una sensación de pertenencia”, explica la guionista. “Es una verdadera lástima que hayan ido desapareciendo”. Cooke y Coen se casaron en 1990 y tienen dos hijos. Han descrito su relación como “poco convencional”, y cada uno de ellos tiene su propia pareja fuera del matrimonio. “Queríamos contar una historia que fuera alegre y muy libre”, añade ella. “Y que tuviera el tipo de final feliz que tantas veces se echa de menos en el cine lésbico”.

Russ Meyer y John Waters

También querían, explica Coen, rendir tributo al conocido como cine trash, del que en su día fueron estandartes títulos como ‘Faster’, ‘Pussycat! Kill! Kill!’ (1965), de Russ Meyer, o ‘Pink Flamingos’ (1972), de John Waters. “Nuestra película no es tan transgresora, pero nos pareció divertido usarla para celebrar la intrepidez creativa de autores como Meyer y Waters, en su día infravalorados y hoy considerados unos genios. Y, claro, también es fácil detectar en ella otras influencias. Personalmente, no me interesa ser original o innovador, especialmente si eso se traduce en hacer películas aburridas”. Por supuesto, ‘Dos chicas a la fuga’ también posee conexiones con con muchos de los 18 largometrajes que él ha dirigido previamente, siempre a medias con su hermano. “Pero Joel y yo no podríamos haber hecho una película como esta, que está impregnada de la sensibilidad de Tricia. Él y yo somos demasiado heterosexuales, y demasiado brutos”.

Teniendo en cuenta que hasta hace relativamente poco no sabía si quería seguir dedicándose a esto, resulta llamativo qué llena tiene Coen la agenda cara a los próximos meses. Él y Cooke comenzarán en breve el rodaje de ‘Honey Don’t’, continuación de Dos chicas a la fuga y segunda entrega de lo que ha sido diseñado como algo parecido a una trilogía. Y, sorpresa, en algún momento tras su finalización volverá a formar equipo con su hermano para filmar el guion que completaron el pasado verano. Será, promete, la primera película de terror de su filmografía, “y será muy, muy sangrienta”. ¿Por qué debutar en el género precisamente ahora? “No sabría explicar el porqué, del mismo modo que no sabría explicarlo acerca de prácticamente nada de lo que he hecho en mi carrera”.