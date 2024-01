A TVG emitirá obras de teatro galego adaptadas para televisión nun proxecto audiovisual que inicia a produción nos próximos días. En total, en ‘Fila 1, Butaca G’ programaranse oito obras recoñecidas polo público e a crítica, que se gravarán no auditorio do Grove (Pontevedra) con presenza de público e con artistas convidados. Deste xeito creativo preténdese poñer en valor, e a disposición dos televidentes, algúns dos mellores exemplos da dramaturxia galega. O proxecto, que desenvolve a produtora Tamboura, abrangue oito obras teatrais: ‘Somos criminais’, de Aíné Producións; ‘Hoy puede ser mi gran noche’, de Teatro en Vilo; ‘Saaabor!’, de Cultura Activa; ‘Chungo’, de Luís Zahera; ‘Unha inimiga do pobo’, de Talía Teatro; ‘Códice K’, de Ainé Producións; ‘Amantis’, de Rebordelos, e ‘DEP, unha comedia de morte’, de Malasombra Produciones. O obxectivo da televisión pública galega é aproveitar e divulgar o traballo realizado polas compañías, actores e actrices para levar o teatro a todos os galegos a través dos medios públicos.