Alberto Gracia (Ferrol, 1978) triunfó en el Festival Internacional de Rotterdam en 2013 con la extraña pero atrayente película “O quinto evanxeo de Gaspar Hauser”, donde podemos ver a un joven Óliver Laxe actuando. Gracia se llevó allí el premmio Fipresci, de la crítica internacional. Once años después regresa al mismo certamen para presentar su tercer largometraje, “La parra”, rodado en su ciudad natal y con la première prevista para mañana, sábado. Al público le espera la historia de Damián, un joven que regresa a Ferrol para incinerar a su padre y repensar una vida que le llevará a La Parra, una pensión donde acaban algunas de las almas más precarias del lugar.

–Es un proyecto (apoyado por la productora Filmika Galaika y Tasio) con el que lleva varios años. ¿Cuál fue la génesis?

–La génesis fue mi infancia. Nací en Ferrol y La Parra –que ahora es una pensión más– tenía antes un bar donde se podía comer. Mucha gente que iba allí eran personas marginadas, algunos alcohólicos. Me fui muy joven de la ciudad. Cuando murió mi padre en 2013 regresé allí unos meses y me encontré con una sensación melancólica, no solo por perder a mi padre, sino porque la ciudad estaba vacía, arruinada. Recordé, no sé por qué, a la gente de La Parra.

–En este filme reúne actores profesionales y no profesionales.

–Hay un personaje que vive todo el año en la pensión. El resto son actores no profesionales, gente de Ferrol pero no viven allí. Hice un casting popular y elegí a los actores basándome en las personas que había conocido en La Parra. Pensando en ellos, escribí los personajes.

–Damián es el protagonista, un chico en paro que acude a un programa de televisión...

–Es una especie de Pasapalabra. A día de hoy, me da la impresión de que estamos todos metidos en un reality show parecido a Pasapalabra, sobre todo la gente de la cultura. Estamos en las redes sociales, convocatorias y burocracia... en un reality show muy parecido a Pasapalabra con un alto porcentaje de la gente viviendo de manera precaria buscando la suerte para salir de su pozo.

–Hay momentos con choques muy fuertes como cuando vemos a una especie de coro cantando a la ciudad de Ferrol para presenciar a continuación cómo el protagonista incinera a su padre. ¿Le esperan toques surrealistas como en “O quinto evanxeo”?

–Ese filme tenía toques surrealistas pero no era su principal línea. Era una película de cine puro. En esta puede haber algo surreal pero principalmente es un filme narrativo. Es cierto que es una película de imágenes. Tiene muchas capas, con varias formas literarias.

–¿Qué tipo de protagonista nos espera?–

Damián es uno de tantos hombres o mujeres que viven en grandes ciudades de manera precaria, pagando alquileres muy caros y que con más de 40 años tienen que compartir casa con más gente. Vive absolutamente alienado en una gran ciudad pero es un tipo que aunque muy meláncolico es curioso. Le gusta investigar, leer, hacer collages. No está a gusto con su situación actual. Al recibir la llamada de que su padre murió regresa a su ciudad. Allí no le queda más remedio que hacerse preguntas sobre su existencia. La infancia lo está llamando preguntándole si recuerda quién es. Es algo que le puede pasar a cualquiera.

–Un regreso a los orígenes.

–Sí, es un regreso a los orígenes pero también una bajada a los infiernos. Es una película muy singular y única, aunque también presente algún tópico. También es un filme de pícaros.

–¿Qué papel juega la filosofía?

–Son más importantes las imágenes que la filosofía. La filosofía fue la que llevó al personaje principal a estar alienado. Hay mucho pensamiento crítico en la película y esta critica el exceso de filosofía que nos caracteriza a la gente alienada de las grandes ciudades.

–Hay una escena en la que Damián habla con otro hombre sobre la libertad.

–El personaje piensa que es libre pero realmente está atrapado en La Parra. Acabó ahí, en un sitio marginal y repudiado. ¿Qué es la libertad?