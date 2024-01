El proyecto SON Estrella Galicia acerca esta semana a Vigo la versatilidad musical de uno de los artistas más interesantes de la escena nacional: Chico Blanco. Será mañana viernes en Radar Estudios. Las entradas ya están a la venta en la web www.estrellagalicia.es/son.

El granadino Pablo Cobo, más conocido por el sobrenombre de Chico Blanco, recupera géneros como el house de los 90, el tecno o el UK garage para cruzarlos con el ADN de la música urbana actual. La sensación tras escuchar por primera vez canciones como “WTF Is In My Cup”, “Positif Siempre” o “Fantasía” es la de estar ante algo totalmente nuevo. Las letras de sus canciones reflejan el espíritu de una generación que solo quiere bailar bajo la luz de discoteca como escape al mundo casi distópico en el que vivimos.

Productor y compositor

En su faceta de DJ, Chico Blanco es residente de clubs emblemáticos como Industrial Copera en Granada y Human Club de Razzmatazz en Barcelona. En esta gira que le acerca a Vigo presenta “Forever 21” (2023), un doble EP donde el artista granadino amplía su paleta de sonidos, desde canciones llenas de nostalgia a tracks más cluberos y experimentales, mostrando así una nueva vertiente como productor y compositor.