Un archivo sonoro inédito en el que Camarón de la Isla dedica una bulería a una cerveza ha salido a la luz en el nuevo anuncio de una marca cervecera andaluza. Tras el éxito, hace tres años, de un anuncio en el que Lola Flores, gracias a la tecnología ‘deepfake’, cobraba vida para reivindicar el acento andaluz, se estrena ahora otro ‘spot’ destinado a devolver a la actualidad a grandes iconos de la cultura andaluza.

Camarón de la Isla “nunca se ha ido, sigue estando aquí”, declaró ayer su viuda, Dolores Montoya, en la presentación en Sevilla del anuncio publicitario. “De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto”, cantó Camarón en el descanso de la grabación de su disco “Soy gitano”. El audio a la que le han “sacado el polvo” permaneció guardado más de 30 años.