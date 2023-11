Nena Daconte presentou o seu último disco, “Casi perfecto”, o sábado á noite no corredor do Teatro Afundación de Vigo. A cantante madrileña, coa súa voz inconfundible, presentou temas de pop rock dos anos noventa cun chisco de aportación electrónica. O directo, do que esgotou todas as entradas, formaba parte do ciclo Momentos Alhambra Acustiquísimos 2023. O chef Rafa Centeno, do Maruja Limón, ofreceu uns petiscos para a evento.