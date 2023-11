Que su espectáculo es fiel al legado de Dire Straits lo demuestra que grupos de fans cuelguen conciertos enteros de Great Straits en YouTube y que los comentarios sean siempre muy elogiosos. Tras actuar con éxito en Bilbao, Tyrosse (Francia), Barcelona y Madrid, la banda gallega liderada por Óscar Rosende cierra en Galicia su gira “The great songs of dIRE sTRAITS”. Las citas serán en Vigo (Teatro Afundación), el sábado 25 de noviembre; y en A Coruña (Palacio de la Ópera), el 23 de diciembre. Las entradas, en Ataquilla. El show es el mismo que recaló en el Auditorio Mar de Vigo hace año y medio, aunque con mejoras, tanto en la producción como en el planteamiento. “La banda está mucho más ensamblada, con muchos más conciertos a sus espaldas, y esto se nota; no solo nosotros en el escenario, sino también el exigente público, amante de dIRE sTRAITS y la buena música, que nos viene a ver cada noche”, explica Rosende, “el Mark Knopfler gallego”.

–Se recrea hasta el más mínimo detalle la escenografía de Dire Straits, que era muy sobria. ¿Es difícil personalizar un escenario al estilo del grupo de Mark Knopfler?

–Partiendo de que no somos dIRE sTRAITS, ni yo seré jamás Mark Knopfler, con gREAT sTRAITS queremos transmitir, en todo el sentido más amplio de la palabra, la esencia, la atmósfera, la energía y la experiencia de lo que podría ser un concierto en 2023 de dIRE sTRAITS. El diseño que hace Héctor, nuestro técnico de iluminación, para todas y cada una de las canciones del setlist está basado e inspirado en el mismo diseño de dIRE sTRAITS. De la misma manera que la colocación de los 9 músicos en el escenario, misma formación que tuvo la banda de Knopfler cuando visitaron Balaídos en agosto del 92. Nuestra filosofía es la de buscar la excelencia, de llevar la propuesta técnica, musical y artística al nivel que se merece la obra musical de Mark Knopfler.

–¿A lo largo de los años ha intentado que su voz suene parecida a la de Mark Knopfler o se centra solamente en la guitarra?

–Las guitarras son mi obsesión. Y las guitarras de Mark Knopfler, y su forma de tocar, mucho más. Esto me lleva hasta el punto de llevar cada noche unas 10 o 12 guitarras que son exactamente las mismas que en algún momento usó Knopfler o, en su caso, alguna réplica fabricada por luthier con las mismas características en cuanto a maderas, pastillas o hardware. Hablamos de Gibson, Fender, Schecter, Pensa, Godin, Martin... Busco primera calidad en todo como, por ejemplo, en la National, la guitarra portada del disco “Brothers in arms”. Es la misma guitarra, la misma marca, fabricada en EEUU y con los mismos materiales que la propia National de Knopfler. Busco tocar cada canción en directo con la misma guitarra que Mark tocó dicha canción, además de usar el mismo amplificador Soldano SLO que fue el que Knopfler usó desde 1988 hasta 2003. Respecto a mi voz, supongo que será que con el paso de los años es más grave y eso ayude a que suene más parecida hoy que hace diez años, por ejemplo. Sin embargo, nunca busqué, como así lo hice con las guitarras, que mi timbre fuese 100% igual a la voz de Mark. Busco, cierto es, cantar las canciones con la misma cadencia, intención, tesitura, que lo hace él. Pero creo que me faltan muchas cervezas y mucho tabaco para tener su voz (risas).

–Sin desvelar qué canciones en concreto sonarán en Vigo, ¿habrá sorpresas en el repertorio para los fans de Dire Straits más acérrimos?

–¡Por supuesto que habrá sorpresas! Pero sorpresas para todos, no solo acérrimos. Es muy enriquecedor poder seguir girando con “The great songs of dIRE sTRAITS” porque nos da libertad plena para poder venir a Vigo muchas más veces, con este mismo show, y tener un setlist diferente cada noche. Ya no solo con canciones de dIRE sTRAITS, puesto que también solemos incluir algunas de la carrera de Mark Knopfler en solitario. Al fin y al cabo, él es el compositor de todas las canciones de dIRE sTRAITS.

–¿Qué cree que tiene la música de Dire Straits para que siga atrayendo a tanta gente casi 30 años después de la disolución de la banda?

–A pesar de ser una banda con solo 6 discos de estudio y una carrera activa de solamente 14 años, las canciones de dIRE sTRAITS marcaron una época, marcaron nuestras vidas, convirtiéndose en la banda sonora de nuestra infancia, adolescencia, la banda sonora de cuando conocimos a nuestra pareja, de cuando fuimos padres... Sin entrar en cómo el público consumía música por entonces, respecto a 2023, las melodías de dIRE sTRAITS, los solos de guitarra de Mark que tarareamos antes que, incluso, la melodía de la voz de cada canción, siguen perennes y lo que nosotros hacemos cada noche es inyectar latido, pulso, insuflar vida a todo ese repertorio que todos tenemos en casa en nuestros vinilos, casetes, CD... y llevarlas al directo a disfrutar, a hacer disfrutar, nosotros y el público, de la mejor experiencia de revivir a dIRE sTRAITS.

-¿Qué puede destacar de la actual formación de Great Straits? Incluye músicos de Vigo…

- gREAT sTRAITS la formamos muchísimas personas girando, entre músicos y el staff técnico. La mayoría de ellos llevan conmigo muchos años, desde la etapa con mi exbanda Brothers in band. Hablamos de Pachi y Álex en sonido, de Héctor en iluminación, de Juan (road manager), de Carlos (backline y merchandising) y, como nueva incorporación en esta banda, Andrés Saavedra quién se encarga de todo la parte de guitarras, bajo, amplis… En cuanto a la parte musical somos, como dije antes, 9 músicos. Pablo Gisbert en el pedal steel guitar, Rubén Montes en percusión y, uno de nuestros músicos de Vigo, Diego Alonso en el saxofón, los que me acompañan desde hace años. A ellos se unen Marcos Pazo en batería, Adrián Saavedra, pianos; Fran Sanz, bajo; Manu Seoane en guitarra rítmica y, también de Vigo, Antonio López “Monano” en teclados. Desde 2007 que llevo haciendo esto, esta es la mejor formación que jamás tuve en todo este tiempo y en los 280 conciertos. El nivel de calidad de todos ellos ha elevado el nivel del show hasta puntos que, en el mejor sentido, me sobrepasan. Y a esto quiero unir, y destacar, la honesta y sincera confianza que tenemos los unos en los otros, que hacen que no podamos parar de reír durante el show con la misma naturalidad que lo haríamos con nuestros mejores amigos en una situación cotidiana.

–Las entradas de los conciertos han experimentado una subida generalizada, pero, ¿no es mucho 40 euros por ver a una banda tributo?

–No estoy capacitado para decir si 40 euros es mucho o poco para un concierto. Ni si es mucho o poco para un concierto de una “banda tributo”, pues considero que, indiferentemente de si el material que se interpreta es propio o no, esto no determina qué precio límite se debería poner. Lo que sí puedo decir es que con gREAT sTRAITS no escatimamos en recursos, ni humanos ni materiales, para poder ofrecer el mejor show homenaje a dIRE sTRAITS que el público se merece. Desde seleccionar el mejor recinto posible, como en este caso el Teatro Afundación, para que el público esté lo más cómodo, con la mejor acústica, pasando por todo el despliegue de producción técnico en sonido e iluminación, y sumando a todo esto las más de 20 personas, directas e indirectas de gREAT sTRAITS, que trabajan para ofrecer cada noche la máxima excelencia que el público se merece.