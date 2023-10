Desde que nació su hija Laia el pasado mes de julio, Cristina Pedroche ha querido compartir con sus millones de seguidores aspectos relacionados con su nueva faceta como madre, las cosas buenas que ha ganado pero también las dificultades con las que se encuentra en esta nueva etapa. La presentadora no ha tenido problemas a la hora de explicar lo duro que está siendo su postparto y los miedos que tiene a salir a la calle con la pequeña. “En este mes no estoy saliendo nada de casa, a andar un rato (con ella siempre) y poco más. Me da pánico salir. Que si el porteo está bien puesto, que si llora y necesita teta dónde me pongo, si va cómoda en el carro, si la silla del coche está bien, si tendrá frío o calor…”, explicó la famosa presentadora en su cuenta de Instagram.

Tras meses alejada por su maternidad, Cristina Pedroche ha regresado a su trabajo en el programa Zapeando, una vuelta que no está siendo nada sencilla para la vallecana, que ha confesado llevar muy mal estar tanto tiempo separada de su hija Laia. Cristina no pudo contener la emoción ni las lágrimas tras ser preguntada por sus compañeros y donde, de nuevo, ha roto a llorar en directo. Durante su intervención en el programa, Dani Mateo instaba a la colaboradora a sincerarse sobre el duro proceso que viven las madres primerizas tras el embarazo: “Me preocupa Cristina, porque está jugando a ser Dios y ha tenido una hija, y esto me parece muy duro. Estamos muy contentos de que estés aquí, eres una heroína”, expresaba el presentador. Otra de las colaboradoras del programa, Valeria Ross, iba mucho más allá y le preguntaba si ya llevaba mejor el estar separada de su pequeña. Fue entonces cuando Cristina Pedroche, emocionada y sin poder articular palabra, movía la cabeza negando. “Os juro que hoy venía bien, pero he visto a mi madre con la niña en el sofá, porque he puesto una cámara y me da mucha pena” confesaba. Unas horas antes, la famosa presentadora no tenía ningún reparo en compartir un vídeo en sus redes sociales sobre las consecuencias físicas del postparto, ya que uno de los problemas que sufre es la caída del pelo desde que se ha convertido en madre por primera vez.