Desde a súa estrea na TVG a principios de ano, “Xente marabillosa” converteuse nun fenómeno social que transcendeu a pantalla. As cámaras ocultas, que constitúen un dos sinais de identidade do formato, viralízanse a través das redes sociais do propio programa e da canle pública, acumulando centos de miles de reproducións, de xeito que os temas abordados na súa primeira temporada foron protagonistas das conversacións durante meses, tanto nos medios de comunicación como na propia rúa.

Con este precedente e coa presentadora Lucía Rodríguez de novo ante as cámaras, este mércores 18, ás 22.40 horas, arranca a segunda temporada de “Xente marabillosa”, unha aposta pola concienciación e o entretemento televisivo, que vén cargado con novos temas e grandes causas sociais. A primeira desas causas, a deste programa de estrea, será visibilizar un problema que afecta ano tras ano a toda Galicia: os incendios forestais.

O programa fará un labor de concienciación sobre determinadas prácticas perigosas que poden chegar a provocar un lume, como guindar cabichas no monte, abandonar lixo ou facer lume en lugares inadecuados.

Para abordar esta cuestión, Lucía Rodríguez contará co meteorólogo Mario Picazo como padriño do programa. Tras unha carreira televisiva de case dúas décadas ofrecendo a información meteorolóxica, Picazo leva a cabo un intenso labor de concienciación contra o cambio climático. E é que esta é unha das razóns polas que, nos últimos anos, aumentou o número e a intensidade dos incendios.

Paraxe natural

Ademais, para afondar nos temas e demostrar que os galegos non toleramos condutas que poñan en perigo o medio ambiente, o equipo do programa preparou a gravación de dúas cámaras ocultas. Neste caso, un grupo de actores intenta iniciar un lume para crear un grupo nunha paraxe natural de especial valor ecolóxico, ignorando as protestas dun voluntario que recolle alimentos na zona, pero as intervencións de dúas persoas extraordinarias conseguen detelos. Por demostrar que nesta vida hai que actuar e non esquecer, ambos serán galardoados co trofeo ‘Xente marabillosa’ e recibirán máis sorpresas ao longo do programa.

“Xente marabillosa” culmina a noite do mércores coa actuación de dous grandes artistas da terra, como son Fillas de Cassandra, e a icona da escena galega, Pili Pampín. Tradición musical e oral combinada con modernidade, folclore e electrónica con pop e dramaturxia para cerrar a estrea especial dun programa diferente.

“Xente marabillosa” aborda desde a proximidade un tema social cada semana, en clave positiva e co obxectivo de concienciar e promover a empatía cara os que sofren calquera tipo de discriminación. Así, o programa que agora pasa aos mércores abordou xa temas como a glotofobia –o rexeitamento á fala, en concreto ao idioma galego– a violencia de xénero, os problemas que teñen as persoas maiores coa xestión dixital ou a saúde mental, e afonda esta temporada en temáticas como o alzhéimer, as estafas a maiores ou o acoso escolar, entre outras causas sociais de actualidade.