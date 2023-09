“Mi camino siempre ha sido solitario porque mi arte es muy introspectivo”

Un repaso por la mayoría de las canciones de su carrera profesional, así como un viaje interior para cada uno de los asistentes, es lo que ofrecerá el cantautor israelí Asaf Avidan mañana en la que será su única parada en Galicia.

–Por una decepción amorosa acabó en la música, ¿qué otras experiencias le llevan a componer?

–Sí, comencé a usar la música como herramienta cuando mi relación se rompió y necesitaba un nuevo lenguaje para diseccionar el proceso y entenderlo. Entonces, como una excavación arqueológica, cada álbum constituyó otra capa de excavación para bajar a la profundidad de mi alma con el fin de entenderla algo mejor. Así que la inspiración solía venir del dolor cotidiano y la esperanza y la pérdida de conexiones. En cierto modo, todavía lo es, pero en un nivel mucho más universal. No solo mi propia historia personal, sino algo fundamentalmente humano en nuestra experiencia de pérdida aquí.

–En alguna ocasión ha afirmado que la música era como ir al psicólogo, ¿todavía continúa siendo reparadora ?

–Más que reparadora, terapéutica, en el sentido de que la terapia puede ser muy dolorosa, pero tiene el objetivo de mejorar las cosas. Es como limpiar una herida con un bisturí y alcohol, mientras lo haces el dolor grita para que te detengas, pero sabes que esto mejorará las cosas, de lo contrario, la herida infectará todo el cuerpo.

–Hace más de una década que emprendió su carrera en solitario. A día de hoy, con perspectiva, ¿cree que tomó la decisión correcta?

–Realmente, no creo que haya habido un momento en el que no haya caminado solo. De los 16 años de carrera, hubo alrededor de cuatro años en los que estuve con The Mojos, pero incluso entonces estaba escribiendo la música y las letras. Mi camino siempre ha sido solitario, no porque no ame a la gente, sino porque mi arte es muy personal e introspectivo. Entonces, para responder a tu pregunta, realmente no creo que se haya tomado ninguna “decisión”. Era solo un camino que yo mismo tenía que recorrer.

–¿Cómo ha ido evolucionando su estilo musical con el paso del tiempo? ¿Ha encontrado su propia voz?

–Esa es una pregunta extraña que me hacen. Todo lo que puedo decir es que siempre he estado interesado en muchos géneros de música, muchos colores e inspiraciones diferentes.

–Hace cinco años que visitó Galicia, ¿cómo fue aquella experiencia?

–Lamentablemente no puedo ver las ciudades en las que toco, porque el horario suele ser muy ajustado, pero sí recuerdo que había un público increíblemente cálido en Santiago de Compostela. Espero conocer ahora a la gente de Vigo.

–¿Y cuáles son sus expectativas?

–Esa es realmente una muy buena pregunta. Espero que funcionen, no solo vamos a disfrutar de dos horas de desconexión con la música. Al contrario, vamos a usar la música juntos, con el fin de profundizar en nosotros mismos y caminar por nuestros paisajes interiores. Así que espero que traigan sus zapatos para caminar y sus palas.