O Premio Martín Códax e ser embaixadora de Spotify con anuncio incluído nas pantallas dixitais no Times Square de New York foron determinantes para Antía Muíño. “Foi un pulo importante”, destaca. “Quen non te coñece pregúntase que fas para estar aí. Valóroo positivamente. Este ano moéímonos mogollón con concertos en Gallicia pero tamén fóra. En Portugal estaremos por terceira vez este verán”, sinala en relación á actuación que hoxe terá en Valença, na Praza da República, ás 16.50 horas, hora galega, para presentar o seu disco debut, “Carta aberta”, así como temas novos.

Será en formato trío con Miguel Arribas no saxofón e teclado; Antón Risco na percusión e ela na pandeireta, guitarra e voz.

Muíño explica que inda non comezou a gravar o seu segundo álbum pero que ten o repertorio pensado.

En canto a se seguirá pola liña de “Carta aberta” ou mudando de rexistro, sinala que “gústame experimentar pero como tónica xeral quero que siga habendo a esencia de son acústico e en directo. Pero tamén quero probar e ofrecer cousas distintas polo que é probable que haxa algún tema máis contemporáneo”.

Esta artista que percorreu as sonoridades do mundo no seu primeiro disco, atópase traballando na composición das letras. “Teño algunhas propias e estoume animando para soltarme nese campo”, engade.

Sobre o traballo de busca de letras e melodías, confesa que “é complicado. Depende do momento no que estea. Non decido antes o tema sobre o que vou escribir. Hai momentos nos que me sinto máis existencialista e noutros máis namorada ou comprometida co mundo. Escoito moito outros artistas, o que é unha inspiración que che leva a descubrir cousas”.

Muíño tamén opina acerca de se a industria musical está despersonalizando a música: “Creo que é como todo. Hai diferentes tipos de consumo. Hainos de proximidade, un nicho que hai que coidar dende as institucións. É outra maneira de facer música, pensada para a escoita, para a reflexión”.

Por último, non cala sobre a exposición erótica da muller na música. “É un tema. Sempre está ese perigo de ser percibida non polo teu facer senón polo teu físico ou capacidade de erotizar. Eu síntome respetada co que fago inda que ás veces haxa episodios que nos apoidan afectar como mulleres”.