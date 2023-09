Gran parte dos eurofans españois (de Eurovisión) coñecen xa o grupo galego Lontreira, que suma nos seus temas música tradicional galega, raíces americanas e sons electrónicos, e que actuará hoxe ás dez da noite no Café Central de Tui.

Lontreira toman o nome dunha praia da Illa de Arousa, o lugar de procedencia da cantante Adriana Cores (Adri Coyote) –e tamén da lontra, o animal dos ríos– inda que a constitución do trío nace dunha noite de festa pola zona de Churruca en Vigo anos atrás.

“Hector –Rodríguez, de Moaña– máis eu coñecémonos por alí cando eu saía cunha amiga. Acoplámonos a el e os seus amigos. Deixei caer que me gustaba cantar e un día empeceille a enviar uns audios. Decidimos enviar unha canción ao Concurso da canción do verán de TVG que gañamos o pasado ano. De aí, para riba e agora non paramos de facer cousas.O principal proxecto, o seu primeiro disco, “Apnea” no que tamén toma parte Iván Barral, de Meis.

Neste álbum as súas cancións van enlazándose con poemas con base rítmica que lembra ao son do corazón. O nome do disco é o mesmo que a composición que o pecha e que nos presenta unha voz que fala dende o fondo do mar ao tempo que une cancións sobre temas existenciais.

“No disco fixemos versións máis tranquis do que ofrecemos en directo, son temas electrónicos en galego con toque latino e en plan chill con poemas polo medio que van narrando unha historia e que explican un pouco mellor o que está a pasar nas cancións”, explica Adriana.

En canto a “Campo da festa”, recoñece que é o tema que “máis se afasta do estilo de ‘Apnea’”. Este foi ademais o que elixiron os eurofans españois.

“Quería facer algo máis galego e saiu ‘Campo da festa’ que fala dunha flor á que outras flores lle din que se poña seria, que madure, pero ela di que non. Por iso o vídeo amosa unha raiada mental cunha flor. O que queremos é facer versión do vídeo en alemán, catalán e vasco”, explica esta moza que viviu moito tempo na Alemaña.

“A Héctor, que é eurofan, encantoulle que nos escolleran. Elixiunos xente de toda España para unha lista de 100 artistas. Iso é un superlogro pero é que ademais quedamos entre os dez máis votados. Agora estamos facendo o tema pola liña de ‘Campo da festa’, só falta gravar dous instrumentos. Creo que temos unha canción con moito potencial”, defende.