O director de cinema Roi Cagiao proxecta hoxe no Festival Primavera de Cine de Vigo o documental “10 de marzo” sobre a loita obreira que na devandita data de 1972 se saldou co asasinato por parte da policía franquista de dous traballadores de Bazán, Amador Rey e Daniel Niebla . Será no Auditorio Municipal a partir das 19.30 horas. A continuación, a pantalla mostrará a longametraxe experimental “De verdade queredes saber o que pensamos?”, de Cris Lores.

Explica Cagiao que “10 de marzo” é un documental construído con tres tipos de materiais. No caso do arquivo, a empresa Navantia (antiga Bazán) facilitou imaxes inéditas que dixitalizou e nas que se poden ver os espazos da compañía en Ferrol a finais dos 70.

O pai de Yolanda Díaz

A estas, únense outras nas que se poden ver as protestas na Transición en Galicia; entrevistas a protagonistas dos feitos como líderes sindicais no momento. Entre eles, figura o pai de Yolanda Díaz, “que era un dirixente sindical importante en Astano”, destaca Cagiao.

Ademais, o documental inclúe dramatizacións nunha parte importante da obra para reconstruír a manifestación do 10 de marzo e asambleas na fábrica.

“Este conflito xorde pola negociación do convenio colectivo dentro de Bazán Ferrol. Nese proceso de negociación entre directivos da empresa e representantes dos traballadores vaise quentando. O día 9 de marzo, entra a policía na fábrica e dálle unha malleira aos empregados. O 10 de marzo hai unha gran manifestación e a policía ao ser incapaz de cortala abre lume sobre os traballadores. Matan a dous e resultan feridos de bala uns 90. Despois houbo un proceso pero non contra os axentes senón contra os traballadores. Foi un punto de inflexión na sociedade galega á hora dunha maior oposición á ditadura”, lembra Roi Cagiao.

O cineasta destaca que esta produción, que permaneceu cinco semanas na carteleira dos cinemas o pasado ano, recolleitou varios premios como no festival dos documentalistas arxentinos e noutro da SGAE.

Por outra parte, o público do Primavera de Cine poderá ver “De verdade queredes saber o que pensamos?”. O seu director, Cris Lores, sinala que mostra a historia de catro personaxes que van percorrendo uns paraxes deshabitados: o monte do Candán e unha zona cunha casa derruída.

“A película ten temática social. Fala da xente sen vivenda, do futuro que nos agarda e tamén trata o feminismo”, engade. “É un filme bastante político porque entendo que o cinema debe ser reivindicativo. No caso do feminismo, os políticos aprovéitanse del para facer campaña mentres outros terxiverxan o discurso”, reflexiona.

En canto ao modus operandi, explica Lores que “deilles uns pequenos textos a dúas protagonistas para xerar unha conversa entre elas, unha trampa, para tomar o que falan entre elas”. Eses audios non sempre se escoitan claramente dende as butacas xa que o que busca o realizador é que o público non entenda o que din para “facelo partícipe” da película.

Ademais, Lores ofrece o obradoiro do Proxecto Remolque ás 17.00 horas o domingo no Auditorio do Concello.